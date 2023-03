Müllabfuhr in Sundern (Symbolbild).

Streik Weiterer Warnstreik in Arnsberg: Müllabfuhr verschiebt sich

Arnsberg. Ver.di hat erneut zum Streik aufgerufen. Die Technischen Dienste der Stadt Arnsbeerg beteiligen sich: Dadurch wieder verzögerte Müllabfuhr.

Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zu einem Warnstreik aufgerufen, da die bisherigen Angebote der Arbeitgeber einen geforderten „Inflationsausgleich“ noch nicht erreichen würde, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. Ver.di erwartet über 30.000 Streikende am 21. März zu Kundgebungen in Köln, Gelsenkirchen und Mönchengladbach. Von dem Warnstreik betroffen ist auch die Müllabfuhr der Stadt Arnsberg.

>>> Erst vor 11 Tagen hatte es zuletzt einen Streik gegeben

„Aufgrund des aktuellen Warnstreiks kommt es im Stadtgebiet Arnsberg erneut zu Verschiebungen und Ausfällen der Müllabfuhr und Sperrmüllabfuhr sowie zu Einschränkungen bei der Stadtreinigung“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt. „Die für Dienstag, 21. März, terminierten Touren R7 (Restmüll) und B2 (Biomüll) sowie die geplanten Sperrmüllabfuhren finden nicht statt.“

>>> Mit diesen Problemen kämpfen die Technischen Dienste

Die Technischen Dienste Arnsberg werden sich um eine schnellstmögliche Abfuhr bemühen, heißt es weiter. Es wird darum gebeten, dass die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner ihre Mülltonnen und ihren Sperrmüll an der Straße stehen lassen, damit dieser bei nächster Gelegenheit abgeholt werden kann.

>>> Weitere Nachrichten aus Arnsberg, Sundern und Umgebung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg