Weiterführende Arnsberger Schulen erleben gute Nachfrage

Arnsberg. Zufriedene Gesichter beim Schulträger: Die Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen in Arnsberg sorgen an keinem Standort für Problemlagen.

Durchatmen bei der Stadt Arnsberg: Nach Abschluss der regulären Anmeldetage an den weiterführenden Schulen der Stadt ergeben sich an keiner der städtischen Schulen Problemlagen. Im Gegenteil: „Die Zahlen sind erfreulich!“, sagt Jochen Krautstein vom Fachdienst Schule. Der Schulträger zeigt sich zufrieden.

Arnsberg Zahlen aus Sundern auch noch vorläufig Auch in Sundern sind alle Zahlen sind vorläufig. Anmeldeschluss ist der 31. März. Die Realschule Sundern hat bislang 68 Anmeldungen. Das Städtisches Gymnasium Sundern zählt bislang 85 künftige Fünftklässler und vermeldet dazu erstmals seit Jahren einen Rekord bei den Anmeldungen zur Oberstufe von 15 Schüler/innen. Von der Hauptschule Sundern liegen derzeit noch keine Zahlen vor.

Die jetzigen Viertklässler verteilen sich gut auf die beiden bischöflichen Gymnasien (St. Ursula Neheim und Marien Arnsberg) sowie auf zwei städtische Gymnasien, zwei Sekundar- sowie je eine Real- und eine Hauptschule. In keiner Schulform ist eine Klassenbildung gefährdet.

So erfreut sich auch die Grimme-Hauptschule in Neheim als eine eigentlich nach der Einführung der Sekundarschulen eher als Auslaufmodell geunkten Schulform nach wie vor ausreichenden Anmeldezahlen. 21 Kinder wurden dort angemeldet, so dass ganz problemlos eine Klasse gebildet werden kann. Im Vorjahr waren es zum 1. März 23 Anmeldungen.

Nachmeldungen möglich

„Alle Zahlen sind aber noch vorläufig“, sagt Jochen Krautstein. Erfahrungsgemäß kommen noch Nachrücker, weil es immer ein paar wenige Eltern gibt, die die Anmeldungen „verschwitzt“ haben. Bis 15. März läuft die Anmeldefrist offiziell noch. Außerdem müsse immer mit Zuzüglern in der Stadt zur Jahresmitte gerechnet werden, die ihre Kinder dann noch an Schulen anmelden. „Wir haben aber überall noch Luft nach oben“, so Jochen Krautstein. Außer an der Realschule Hüsten: Die ist mit 137 Kindern bereits restlos ausgebucht und durfte nach dem vorgezogenen Anmeldeverfahren vor zwei Wochen mit Genehmigung der Bezirksregierung zwei Kinder mehr als geplant aufnehmen.

Von einer „guten Stabilisierung“ spricht Jochen Krautstein an der Agnes-Wenke-Sekundarschule in Neheim, wo 65 angemeldete Kinder eine Dreizügigkeit ermöglichen (Vorjahr: 52). 70 Anmeldungen für drei Züge zählte die Sekundarschule Am Eichholz in Arnsberg (Vorjahr: 63). Hier, so vermutet Jochen Krautstein, habe auch das angebotene Profil einer Musikklasse überzeugt. Diese sei stark nachgefragt worden. „Da muss jetzt möglicherweise sogar gelost werden“, sagt Krautstein.

Mit vier Zügen an den Start gehen kann die künftige Klasse 5 des Franz-Stock-Gymnasiums in Hüsten. Mit 108 Anmeldungen steht das FSG gut da (101 im Vorjahr zum selben Zeitung). Deutlich gestiegen sind auch wieder die Anmeldezahlen am Arnsberger Gymnasium Laurentianum, wo 75 Schüler in drei Zügen in das 5. Schuljahr starten werden. Im Vorjahr hatten sich zum 1. März erst 51 Kinder angemeldet.

Bischöfliche Schulen

Am St. Ursula-Gymnasium in Neheim werden 93 Kinder für die künftige Klasse 5 angenommen. Das Mariengymnasium in Arnsberg verbuchte im vorläufigen Verfahren 83 Anmeldungen.

Einzelne Arnsberger Grundschüler, so Jochen Krautstein, melden sich auch bei auswärtigen Schulen an wie zum Beispiel an der Gesamtschule in Fröndenberg und die Sekundarschule Wickede (vor allem aus Voßwinkel).