Schützenfest Weitsichtige Entscheidung in Hachen

Die Hachener Schützenbruderschaft St. Michael sorgt nächstes Jahr aktiv für Entzerrung des dichten Veranstaltungskalenders in Sundern

Ein Sprichwort sagt: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“ Da ist was Wahres dran!

Deswegen gefällt es mir auch persönlich, dass es in einigen der Schützenbruderschaften in Sunderns Ortschaften einen Prozess der Erneuerung gibt. Schützenfeste werden verlegt auf Tage, an denen ehrenamtliche Musikerinnen und Musiker sowie Helferinnen und Helfer beim Catering keinen Urlaub nehmen müssen.

Die Hachener Schützen wiederum haben sich für das kommende Jahr eine Terminverlegung ausgedacht, um den Juli mit zahlreichen parallelen Festen zu entzerren. Das ist eine kluge und löbliche Entscheidung, denn so macht man sich nicht untereinander unnötig Konkurrenz. Im Gegenteil, man stärkt das Wir-Gefühl und kann sich gegenseitig besser besuchen. Chapeau!

