Welt-Down-Syndrom-Tag im Wildwald Voßwinkel

Voßwinkel. Nächste Woche ist Welt-Down-Syndrom-Tag: Zu diesem Anlass erhalten Menschen mit Down-Syndrom am Sonntag etwas Besonderes im Wildwald Voßwinkel.

Schon seit Jahren wird im Wildwald Voßwinkel der Welt-Down-Syndrom-Tag gefeiert. Dieser ist am 21. März. Unter dem Titel „Von wegen Down!“ laden Ildikó und Franziskus von Ketteler am Sonntag, 19. März, ab 10 Uhr alle „Gäste mit dem charmanten Extra-Chromosom und deren Fans“, wie sie in der Ankündigung schreiben, zu einem vergnüglichen Tag in der Natur ein.

Menschen mit Down-Syndrom und bis zu sechs Freunde, Angehörige oder Therapeuten haben an diesem Tag freien Eintritt in den Wildwald. Außerdem erhalten sie im Waldgasthaus „Boer’s Waldcafé“ ein Stück Torte und ein Getränk gratis. Die von Kettelers werden um 12 Uhr sowie um 15 Uhr unter dem großen Wildwald-Zelt sein und sich mit den Besucherinnen und Besuchern unterhalten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

