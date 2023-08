Weniger Arbeitsuchende in Arnsberg und Sundern im August

Arnsberg/Sundern/HSK. Gute Nachrichten vom heimischen Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli 2023 sowohl in Arnsberg als auch in Sundern gesunken.

Gute Nachrichten vom heimischen Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im August 2023 sowohl in Arnsberg als auch in Sundern geringfügig gesunken, meldet die Agentur für Arbeit – in Zahlen sieht das wie folgt aus: Die Zahl der Jobsuchenden in Arnsberg ging von Juli auf August 2023 um zehn auf 2811 Personen zurück. Die Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen) lag im August 2023 bei 6,7 Prozent und hat sich somit im Vergleich zum Vormonat nicht verändert. Dabei meldeten sich 456 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleich­zeitig beendeten 466 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Rückgang auch in der Röhrstadt

In Sundern ist die Arbeitslosigkeit von Juli auf August 2023 ebenfalls gesunken – und zwar um 13 auf 618 Personen. Die Sunderner Arbeitslosenquote (Basis: alle zivilen Erwerbspersonen) lag im August 2023 bei 3,8 Prozent, ist im Vergleich zum Vormonat (Juli 2023: 3,9 Prozent) um 0,1 Prozent gefallen. Dabei meldeten sich 123 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleichzeitig beendeten 136 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

+++ So steht es um die Kurzarbeit im HSK +++

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Meschede-Soest lag die Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) im August bei 5,1 Prozent. „Nach den Anstiegen der vergangenen Monate weist der Spätsommer dem Arbeitslosenbestand wieder die richtige Richtung“, fasst Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, die derzeitige Entwicklung zusammen, „viele Menschen in unserer Region konnten im vergangenen Monat ihre Arbeitslosigkeit beenden. Das ist sehr erfreulich.“

