Wenn ganz Oeventrop in die Luft geht...

Oeventrop. Das Flugplatzfest des LSC Oeventrop bietet auch für am Boden gebliebene Besucher jede Menge Spaß. 2000 Besucher.

Bei seinem Flugplatzfest am vergangenen Wochenende zeigte der Luftsport-Club (LSC) Oeventrop vielfältige Shows – und hatte dabei insgesamt auch Glück mit dem Wetter...

Am Samstag wanderte der Blick in Oeventrop nur noch nach oben. Hubschrauber, Modellflugzeuge und vieles mehr haben den Himmel mit spektakulären Kunststücken zum Highlight des Tages gemacht. Jung und Alt genießen dabei den Anblick von faszinierenden Manövern. Darunter Loopings, Rollen und Schrauben.

Das alljährliche Flugplatzfest des Luftsport-Clubs Oeventrop erstreckte sich auch in diesem Jahr wieder über ein gesamtes Wochenende. Sowohl am vergangenen Samstag als auch am Sonntag fanden Besucherinnen und Besucher einen mit Leben gefüllten Flugplatz vor. Doch nicht nur Fluginteressierte haben sich am Wochenende von den Flugkünsten begeistern lassen. Auch Neulinge auf diesem Gebiet kamen voll auf ihre Kosten.

Hubschrauberflug

Für 50 Euro durften die Gäste einen Hubschrauberflug über das Sauerland erleben. Bei strahlend blauem Himmel war die beste Sicht auf die wunderschönen Landschaften garantiert. Wer sich aber am Boden geblieben wohler fühlte, konnte sich dort auf weitere spektakuläre Events und Vorführungen ein­stellen. Von den ausgestellten Segelflugoldtimern bis hin zu den Motorkunstflügen der Piloten des Acro Teams und den Kunststücken der Modellflugzeuge gab es einiges zu bestaunen.

„Mit einer Currywurst, Kuchen und Loopings am Himmel kann jeder etwas anfangen“, beschreibt es Pasqual Neumann. Er ist der erste Vorsitzende des Luftsport-Clubs. Für ihn ist das Fliegen mehr als nur ein Hobby – es ist seine Leidenschaft. Durch seine Familie ist er in die wohl etwas ungewöhnliche Freizeitaktivität hineingeboren. Sein Opa habe den Verein damals mitgegründet. Das traditionelle Flugfest gebe es schon seit den 60er Jahren. Doch über die Jahre habe sich natürlich auch einiges verändert.

Trotzdem sei das Fest, wie man es heute kennt, von seinem Ablauf her schon seit 25 Jahren gleich geblieben. „Aus dem gesamten Sauerland kommen Flugzeuge für das Fest zu uns auf den Flugplatz“, freut sich der 39-jährige Projektmanager. Das biete den Besuchenden eine besondere Vielfalt an verschiedenen Flugzeugmodellen.

Insgesamt etwa 2000 Besucher

Insgesamt habe der Club 2000 Gäste am Wochenende empfangen. Das Interesse dabei sei auch überregional gegeben. Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen begeben sich auf den Flugplatz nach Oeventrop, um das umfassende Flugprogramm zu bestaunen. Mit dem Flugfest will sich der Club auch bei Fluginteressierten offen zeigen. Besonders freuen sie sich dabei über neue Mitglieder.

Mit dem Flugangebot wollen die Luftsportler auch die jungen Menschen aus Oeventrop und Umkreis begeistern. Der Jahrespreis für Jugendliche im Alter von bis zu 18 Jahren liegt bei 200 Euro. Dies soll das Fliegen für die junge Generation leicht zugänglich machen. „Wir sind ein Verein für alle“, macht Neumann damit deutlich. Abgerundet wurde das diesjährige Flugfest mit dem sogenannten „Night Glow“. Dabei haben am Samstagabend bunte Heißluft­ballons bei Einbruch der Dunkelheit für eine magische Atmosphäre gesorgt. Egal ob man nur als Zuschauer hinaufblickt oder als Gast in einem der Ballons mitfährt – das visuelle Spektakel lässt sich aus jeglicher Perspektive bestens bestaunen.

