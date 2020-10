Wenn Theater in Arnsberg zum Abenteuer wird

Schon die Begrüßung der Gäste zur Premiere und den dann noch drei weiteren Aufführungen des Theater- und Tanzprojektes „Schwelen“ im Sauerland-Theater hat interessierte Besucher aufhorchen lassen: „Bitte nehmen Sie einen Schutz für die Ohren, wenn sie empfindlich sind“, lautete der Rat am Einlass. Doch kein Rockkonzert wartete im Saal des Theaters, eher „Heavy Holz“ auf der Bühne. Nach ausgiebigen Studien zum Thema „Hexen“ und „Hexenverfolgung“ präsentierte die Theatergruppe „systemrhizoma“ das künstlerische Ergebnis ihrer rund vierwöchigen Recherchen vor kleinem Publikum

Während dieser Zeit lebte die Künstlergruppe in der Arnsberger Altstadt nahe am Thema.

Gefördert mit Mitteln aus dem Kultursekretariat Gütersloh Die Aufführung in Arnsberg wurde mit Mitteln aus dem Kultur­sekretariat Gütersloh gefördert, bei dem die Stadt Arnsberg auch Mitglied ist. Für die Aufführungen im Sauerland-Theater Arnsberg wurden die Interessenten vor der Aufführung mit einem Trailer eingestimmt, der im Schaufenster eines Geschäfts auf dem Steinweg im Ortsteil Arnsberg zu sehen war. Zur Aufführung von „Schwelen“ gab es ein Publikumsgespräch im Beisein einer Theaterwissenschaftlerin sowie der Leiterin des Kultursekretariats Gütersloh. Das Kulturprogramm in Arnsberg wird aufgrund von Corona derzeit nur noch monatlich „auf Sicht“ geplant. Für 2021 plant das Kulturbüro, kulturelle Veranstaltungen wieder in den öffentlichen Raum zu bringen – wenn es Corona zulässt.

Eine leere Bühne – auf der nichts passiert außer einem Geräusch, das sich noch nicht gleich zuordnen ließ: Die Hubbühne des Orchestergrabens im Sauerlandtheater wurde zu Beginn des rund 60-minütigen Stücks hochgefahren und ein Bäumchen in das Scheinwerferlicht gestellt. Während dieser Teil der eigentlichen Vorbereitungsarbeiten normalerweise ohne Publikum vollzogen wird, gestaltete sich auch die folgende Performance mit Überraschungen auf der Bühne. Nur drei Schauspieler, allesamt Künstler, bespielten das historische Thema, das deutlich bis zu aktuellen Geschehnissen reichte: Hass und Hetze, Ausländerfeindlichkeit und auch Angst vor „dem Fremden“ nahmen bewusst Einfluss auf das Stück.

Noch nicht einmal halbwegs im Stück angekommen, wurde von den Zuschauern höchste Konzen­tration verlangt: Äußerst intensiv waren die eingesprochenen Texte vom Band, bei denen ziemlich schonungslos vor allem über den Vorgang des Sterbens in seinen vielen Facetten gesprochen wurde. Ganz bewusst mit Blick auf die Leiden der angeblichen Hexen aus der Geschichte, wurde der Vorgang des Sterbens auf dem Scheiterhaufen den Zuhörern brutal kalt beschrieben. Speziell komponierte Musik zweier Ton-Designer aus Berlin und Lichteffekte, die im Sauerland-Theater nur selten zu sehen sind, begleiteten das Spiel auf der Bühne.

Material „Holz“ spielt im Stück die zentrale Rolle

Stets spielte das Material „Holz“ im Stück die zentrale Rolle. Auch und gerade, beim Marsch der Akteure mit vier Meter langen Holz­latten über die Bühne, die Erinnerungen an den Weg zu einer Kreuzigung weckten. „Wir sind damit bewusst in den Bereich der künstlerischen Forschung gegangen“, beschreibt Kirsten Minkel, Fachdienstleiterin im Kulturbüro der Stadt, die gezeigte Show. Nicht mit Tanz oder Theater, sondern schlicht mit dem Begriff „Performance“ könne und müsse das bezeichnet werden, was auf der Bühne gezeigt wurde. Das Stück sei nah an der Realität geblieben, habe zumindest die aktuellen Diskussionen in Gesellschaft und Politik aufgegriffen. Und die der Medien auch: Schnelligkeit in der Information, Reizüberflutung und Bilderflut – alles Themen, deren Bezüge sich im Gezeigten leicht wiederfinden ließen.

Minutenlang verfolgten die Zuschauer den Aufbau eines Scheiterhaufens mit langen Holzlatten durch die drei Schauspieler, die im Anschluss selber – zu Opfern geworden – ihren Tod im durch Lichteffekte flackernden „Feuer“ auf der Bühne finden sollten. Und mindestens genau so lange sahen die gleichen Zuschauer, wie das friedliche Bäumchen aus der Eröffnung im Halbschatten zu Licht- und Toneffekten am Ende wieder über die Bühne getragen wurde.

Die Zuschauer – hauptsächlich Freunde, Familie und Fans – zeigten sich begeistert von dem, was sie gesehen hatten. Ganz bewusst hat sich das Kulturbüro der Stadt Arnsberg mit dem geförderten Projekt auf die Ungewissheit eingelassen. „Das kann natürlich nur eine Ergänzung zum klassischen Theater sein“, sagt Kirsten Minkel. Nicht zuletzt aufgrund der derzeit durch Corona geprägten Situation sei bei den Menschen momentan eher die leichte Unterhaltung gefragt.

Neben Komödien zur Entspannung und zum Abschalten von den Nachrichten des Alltags, dürften aber auch andere Kunstformen des Theaters nicht vernachlässigt werden. „Ein Publikum dafür müssen wir uns aber erst aufbauen“, so Minkel. Eine experimentelle Aufführung wie die des Stücks „Schwelen“, die sonst eher in Berlin als in Arnsberg erwartet werde, könne ihren Beitrag dazu leisten.