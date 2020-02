Wennigloh: Aufhebung von Tempo 30 stößt auf Unverständnis

Wennigloh. Anwohner sieht im Bereich der Fahrbahnverengung auf der Müssenbergstraße in Richtung Hachen auf Grund der Neuregelung ein hohes Unfallrisiko.

Die „klammheimliche“ Aufhebung der Tempo 30-Zone am Wennigloher Ortsausgang in Richtung Hachen sorgt bei Anwohnern für Unverständnis.

Zumal sich dort nun in der künstlichen Fahrbahnverengung im Bereich Bushaltestelle auf der Müssenbergstraße trotz des Warnschildes „Verengte Fahrbahn“ im Begegnungsverkehr teils haarsträubende Szenen abspielen würden.

„Diese Verkehrsverengung ist seit ihrer Einführung ohnehin eine reine Katastrophe,“ versteht Anwohner Ralf Stiefermann die Welt nicht mehr. Doch mit dem Verschwinden der Tempo 30-Beschilderung sei es bis zum ersten Unfall nur eine Frage der Zeit. Aus zwei Gründen:

Der Vorrang des Gegenverkehrs wird häufig missachtet

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Hachen sollen in die Verengung auf der Müssenbergstraße nur einfahren, wenn kein Gegenverkehr besteht und damit dessen Vorrang beachten. „Doch daran,“ weiß Stiefermann aus eigenem Erleben, „halten sich nur wenige“.

Daher komme es in der viel zu breit angelegten Verengung immer wieder zu gefährlichen Begegnungen. „Denn dort passen gerade einmal haarscharf zwei normale Pkw nebeneinander durch.“

Als Ausweichfläche werde sogar des Öfteren der anliegende Grünstreifen benutzt, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Geschwindigkeitsanhebung auf 50 km/h erhöht Unfallrisiko auf Müssenbergstraße

Das Warnschild „Verengte Fahrbahn“ wird laut Anwohner bei Gegenverkehr häufig missachtet. Foto: Wolfgang Becker

Der zweite Grund ist die erfolgte Geschwindigkeitsanhebung auf 50 km/h:

Habe der Begegnungsverkehr in der Verengung bis dahin noch „halbwegs geklappt“, ist die aktuelle Situation Stiefermanns Auffassung nach absolut nicht zu verantworten.

„Weil die Autos nun von beiden Seiten mit Tempo 50 und mehr einfahren und dabei noch richtig Gas geben.“

Appell an die Verantwortlichen

Da aber viele der aus Richtung Hachen bei Gegenverkehr in die enge Passage einfahrenden Verkehrsteilnehmer so die Warnung, die das dortige Verkehrszeichen verkündet, in den Wind schlagen würden, findet Stiefermann, müsse dieser Zustand schleunigst behoben beziehungsweise entschärft werden, um Schlimmeres zu verhindern helfen.

„Deshalb appelliere ich an den Verstand der Verantwortlichen, das Tempo wieder auf 30 km/h zu reduzieren. Es muss ja nicht erst gewartet werden, bis sich der erste schwere Verkehrsunfall ereignet hat.“

Die Stadt hat die Tempo 30-Zone nach einer Verkehrsschau aufgehoben

Die Stadt Arnsberg als zuständiger Straßenverkehrsbetrieb hatte im Juli 2019 eine Verkehrsschau angesetzt, in deren Rahmen über einen längeren Zeitraum die Straßen im Stadtgebiet unter die Lupe genommen wurden. Mit Vertretern von Polizei, Bezirksregierung, Straßenbaulastträger und der Straßenverkehrsbehörde des Hochsauerlandkreises als Gast.

Ein Ergebnis dieser Schau ist die Anordnung der Stadt zur Aufhebung der betreffenden Tempo 30-Zone. Weil ausreichend Warnzeichen vorhanden seien und die freie Sicht auf die Engstelle den Verkehrsteilnehmern eine angemessene Reaktion erlaube.

Stadt: „Die zusätzliche Beschilderung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist überflüssig“

„Die zusätzliche Beschilderung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist somit überflüssig, ihre Entfernung trägt zum Abbau des ,Schilderwaldes’ bei,“ so Verwaltungssprecherin Stephanie Schnura.

Denn laut Straßenverkehrsordnung seien Verkehrszeichen nur da anzuordnen, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Das sei an der erwähnten Stelle in Wennigloh nicht der Fall und damit müsse das Schild „Tempo 30“ auf Basis der Straßenverkehrsordnung entfernt werden.

„Das ist einfach nicht zu begreifen“

„Und das ist einfach nicht zu begreifen,“ fasst sich Ralf Stiefermann an den Kopf. Sein Vorschlag: Entweder die künstliche Verengung zurückbauen oder wieder Tempo 30 einführen.