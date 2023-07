Wennigloh: Henry holt Styropor-Vogel aus dem Kasten

Auch die Jüngsten in Wennigloh können schon kräftig Schützenfest feiern...

Der Kindergarten „Sonnenland“ feierte am Tag vor dem Wennigloher Hochfest sein Kinderschützenfest. Nach Begrüßung durch Schützenhauptmann André Westermann und die Leiterin des Kindergartens, Carmen Sölken, ging es dem von Leonard Heymer gebauten Styropor-Vogel an den Kragen. Es dauerte dann auch nicht allzu lange, bis Henry Schultz (4) mit einem gezielten Wurf den Rest des Aars aus dem Mini-Kugelfang holte, seine Mitregentin heißt Lina Markmann. Unter den Klängen des Tambourkorps Wennigloh zogen die beiden Jungmajestäten anschließend mit ihrem Hofstaat und einer Abordnung der Franziskus-Xaverius-Schützen in einem kleinen Festzug durch die Straßen des Bergdorfes , vor allem im Bereich rund um den Kindergarten – genau so wie „die Großen“ am Wochenende und am Montag...

