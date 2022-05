Wennigloh: Kann der Umweltfrevler ermittelt werden?

Wennigloh. Das Forum Wennigloh hat jetzt möglicherweise Hinweise auf den Täter entdeckt. Aber warum wird der Müll nicht weggeräumt?

Folgt jetzt die gerechte Strafe? Bereits Mitte März hatte ein unbekannter Müllsünder illegal Sperrmüll auf einem Waldweg nahe Wennigloh entsorgt. Dies hatte in den sozialen Netzwerken schon damals für eine allgemeine Entrüstung gesorgt.

Was war passiert? In unmittelbarer Nähe des beliebten Wennigloher Rundwegs, den das Forum Wennigloh seinerzeit gemeinsam mit der SGV-Abteilung Arnsberg konzipiert und ausgezeichnet hatte, waren mehrere Kubikmeter an zerlegten Möbelstücken offenbar einfach achtlos in der Natur abgekippt worden.

Das Traurige daran: Der Müll liegt auch eineinhalb Monate später noch immer an derselben Stelle, obwohl der Fund von mehreren Personen gemeldet worden war – wohl auch über die Melde-App der Stadt Arnsberg, teilt das Forum Wennigloh mit.

Forum Wennigloh gibt Hinweise an die Polizei weiter und erstattet Anzeige

Aber das Forum war inzwischen nicht untätig, denn diese dreiste Umweltverschmutzung wollten dessen Verantwortliche nicht ohne Weiteres auf sich beruhen lassen und haben nun noch einmal am Ort des Geschehens weitere Nachforschungen angestellt. Und siehe da, sie blieben nicht ohne Ergebnis:

Auf einigen Möbelteilen fanden sich Beschriftungen - unter anderem ein Firmenkürzel -, die unter Umständen auf die Herkunft des Mülls hindeuten könnten. Diese Erkenntnisse wurden vom Forum bereits an den zuständigen Bezirksbeamten der Polizei weitergeleitet. Zudem wurde in diesem Zuge auch Strafanzeige gegen erstattet - zunächst noch gegen unbekannt.

Nun hofft das Forum Wennigloh, dass die Hinweise zur Ermittlung der Täterinnen oder Täter führen und diese für ihr strafbares und vor allem verwerfliches Handeln zur Rechenschaft gezogen werden können.

