Wennigloh: Sieg im „Duell der Brüder“

Wennigloh. Nikolaj Schulte setzt sich gegen Hendrik Schulte durch und ist neuer Schützenkönig in Wennigloh.

Bei optimalen Wetterbedingungen haben die St.-Franziskus-Xaverius-Schützen am Montagmorgen ihre neuen Regenten ermittelt. Neben dem Königspaar Nikolaj Schulte und Claudia Schulte-Altepeter regieren als Jungschützenpaar Marius Westermann und Johanna Bause. Peter Krämer, der das Vogelschießen moderierte, gab nach dem Aufsetzten des Aar das Startsignal: „Die Spiele können beginnen“.

Nachdem sich Herbert Clasberg den Reichsapfel gesichert hat, können wenig später Lars Richerz­hagen die Krone und Tom Blume das Zepter für sich verbuchen. Unter den wachsamen Augen der beiden Schießwarte Reinhard und Willi Heymer halten die Schützen drauf. Je mehr der Vogel allerdings Federn lässt, desto kleiner wird auch die Anzahl der Königsaspiranten – auch Justin Reunert, der anfangs fleißig mitgeschossen hat, verdrückt sich, nachdem der Vogel bedenklich mit den Flügeln wackelt, in die hintere Reihe.

Am Ende ist es ein „Duell der Brüder“, denn mit Nikolaj und Hendrik Schulte stehen zwei ernsthafte Bewerber an den Flinten die sich nichts schenken. Span um Span fliegt zu Boden, als um 10.24 Uhr Nikolaj Schulte zum entscheidenden Schuss 110. ansetzt – und das Wappentier trudelt zu Boden. Groß ist der Jubel auf dem Dorfmittelpunkt, und groß ist der Jubel bei den Schützenbrüdern der 1. Kompanie (gelbe Kragenspiegel) und den Kameraden der Feuerwehr, die ihrem „Chef“ mit lautem Tatütata gratulieren. Der neue König ist seit vielen Jahren Leiter der örtlichen Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr und hauptberuflich als kaufmännischer Angestellter bei der Firma Duschkabinenbau in Hachen tätig.

Marius Westermann kann die Jungschützenkönigswürde für sich verbuchen, an seiner Seite: Johanna Bause. Foto: Wolfgang Becker / WP

Große Freude auch beim Papa

„Hätte er noch zwei Schuss mehr gebraucht wäre als Feuerwehrmann die 112 perfekt gewesen“, war vielfach unter den Schützenbrüdern zu hören. Große Freude auch bei Papa Heinrich Schulte, der an diesem Tag seinen 87. Geburtstag feiert und beim Schützenkonzert für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Während das neue Königspaar die Glückwünsche entgegennimmt, wird der Jungschützenvogel in den Kugelfang geschraubt.

Dieser von Leonard Hermes gefertigte Aar erweist sich dann als recht zähes Objekt, denn am Ende sind 152. Schuss nötig, bis Marius Westermann nach knapp einer Stunde endlich die Jungschützenkönigswürde für sich verbuchen kann. Noch lange wurde dann – unter den Klängen des Musikvereins aus Affeln – auf der neuen „Vogelwiese“ neben der Schützenhalle weitergefeiert. Der neue Standort des Kugelfangs hat sich bewährt, so war „tolle Atmosphäre“ oder „gelungener Standort“ am Montag von allen Seiten zu hören. Am Nachmittag präsentierten sich die neuen Majestäten dann im großen Festzug der Bevölkerung, nach Königs- und Kindertanz wurde im Bergdorf noch zünftig gefeiert.

