Wennigloher Schützen hoffen auf Kompaniefest

Wegen der Pandemie fällt auch 2021 das Wennigloher Schützenfest aus. Der Blick ist jetzt aufs Kompanie-Jubiläum im September gerichtet.

Wennigloh. Trotz sinkender Infektionszahlen und einer fortschreitenden Impfkampagne ist es leider unausweichlich: Das Wennigloher Schützenfest kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Darauf haben sich die Vorstandsmitglieder unserer Bruderschaft jetzt in einer Videokonferenz, wenn auch schweren Herzens, so doch gleichwohl einvernehmlich verständigt. Das Schützenfest, das traditionell immer am vierten Wochenende im Juli gefeiert wird, fällt nun schon zum zweiten Mal der Corona-Pandemie zum Opfer.

Verbot von Großveranstaltungen

Hauptmann Helmut Böhmer bedauert diese leider erforderliche Entscheidung: „Nachdem uns die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr schon einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, hatten wir gehofft, dass wir in diesem Jahr wieder das wichtigste Fest unseres Dorfes in geselliger Runde mit unseren Freunden und Gästen feiern können. Aber obwohl die Infektionszahlen sinken, bleibt uns vor dem Hintergrund des weiterhin geltenden Verbots von Großveranstaltungen einfach keine andere Wahl, als schweren Herzens zum zweiten Mal hintereinander auf unser Hochfest zu verzichten. Verlässliche Planungen und der Abschluss verbindlicher Verträge mit den Musikkapellen, unserer Show-Band, dem Caterer oder dem Sicherheitsunternehmen sind derzeit einfach nicht möglich. Wir bedauern dies zutiefst, aber wir wollen als wichtige bürgerschaftliche Institution Verantwortung übernehmen und unseren Teil dazu beitragen, dass wir alle diese Zeit möglichst gut überstehen.“

Verlängerte Amtszeit

Einen großen Dank richtet der Schützenvorstand an die seit dem Jahr 2019 regierenden Majestäten des Bergdorfes, die nun schon in die zweite Verlängerung ihrer Amtszeit gehen: Schützenkönig Andreas Blume und Jungschützenkönig Lucas Schulte-Stiefermann setzen ihre Regentschaft fort und hoffen darauf, dass sie im Jahr 2022 ihren Nachfolgern zum Königsschuss gratulieren können.

Die Schützen hoffen eine alternative Veranstaltung: Sofern es die Umstände zulassen, soll am 17. und am 18. September das 50. Gründungsjubiläum der beiden Schützen-Kompanien des Dorfes begangen werden. Ob und in welchem Rahmen dies möglich sein wird, das wird zu gegebener Zeit im Lichte der weiteren Entwicklungen entschieden. Was die Durchführung der übrigen Veranstaltungen in diesem Jahr angeht, so stehen die Wennigloher -wie alle anderen Vereine und Gruppierungen- vor einer ungewissen Zukunft. Hier heißt es weiterhin Geduld aufzubringen und abzuwarten, wie sich die Infektionszahlen und die rechtlichen Rahmenbedingungen langfristig entwickeln werden – auch wenn dies vor dem Hintergrund des nunmehr seit März 2020 andauernden Ausnahmezustandes zunehmend schwerfällt.

Täglich wissen, was in Arnsberg passiert: Hier kostenlos für den WP-Arnsberg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg