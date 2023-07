Wennigloher Vögel werden direkt an der Halle „erlegt“

Bereits am vergangenen Wochenende nahmen die Franziskus-Xaverius-Schützen ihre Vogelbesichtigung in Angriff – mit Erfolg.

Wennigloh. Wennigloher feiern ab Samstag ihr Schützenfest – und warten mit einer wichtigen Neuerung auf.

In diesem Jahr kann das Wennigloher Schützenfest, das am kommenden Wochenende gefeiert wird, mit einer wichtigen Neuerung aufwarten: Ab sofort werden die Wennigloher Schützenvögel direkt an der Schützenhalle „erlegt“, denn der Kugelfang ist dorthin umgezogen. Der Grund: Am bisherigen Standort nahe des ehemaligen Sportplatzes wäre eine kostenintensive Überholung des Seilzuges erforderlich geworden, um den Kugelfang weiterhin nutzen zu können. Zudem sind die sanitären Anlagen des Sportheims, die für das Vogelschießen bislang genutzt wurden, mittlerweile in einem derart schlechten Zustand – das kann den Gästen nicht mehr zugemutet werden. Und nicht zuletzt musste der Festwirt an dem bisherigen Standort am Rande des Dorfes immer einen zusätzlichen Bierwagen vorhalten und besetzen, was einen entsprechenden personellen und materiellen Aufwand darstellt.

Festprogramm Samstag, 22. Juli

15 Uhr Anböllern durch die Pulvermänner; 16 Uhr Antreten der Kompanien; 17.30 Uhr Totengedenken und Kranzniederlegung am Ehrenmal; 18 Uhr Schützenmesse; 19 Uhr Schützenball/Tanz. Sonntag, 23. Juli 10.30 Uhr Schützenkonzert; 13 Uhr Platzkonzert vor der Schützenhalle; 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Foyer; 17 Uhr Festzug, anschließend Kindertanz; 19 Uhr Königstanz und musikalischer Dorfabend; 21.30 Uhr Großer Zapfenstreich, anschließend Schützenball und Tanz. Montag, 24. Juli 8 Uhr Dorffrühstück; 8.45 Uhr Antreten in der Schützenhalle; 9 Uhr Abholen des Königspaares, danach Vogelschießen an der Schützenhalle; 17 Uhr Großer Festzug, anschließend Kindertanz; 19 Uhr Schützenball und Tanz.

So drängte sich der Entschluss förmlich auf, den Kugelfang noch für dieses Schützenfest an die Schützenhalle unweit der neu gestalteten Wennigloher Dorfmitte umzusetzen. Der auf kirchlichem Grund angesiedelte neue Standort wird seitens der Schützenbruderschaft für einen überschaubaren Betrag von der Kirchengemeinde gepachtet. Darüber hinaus bringt der Standortwechsel mehrere Vorteile mit sich: Durch die Möblierung mit Bierzeltgarnituren erhält die „Vogelwiese“ einen urgemütlichen Biergartencharakter, insbesondere bei gutem Wetter und Sonnenschein. Ein Bierwagen sowie sanitäre Anlagen befinden sich unmittelbar vor Ort. Somit entsteht kein zusätzlicher Aufwand für den Festwirt, das Vogelschießen kann mit allen Annehmlichkeiten verfolgt werden – und nach dem Vogelschießen kann direkt an der Schützenhalle weiter gefeiert werden.

Am kommenden Montag endet ihre „Herrschaft“ im Bergdorf: Das Wennigloher Königspaar 2022, Denise und Eric Wodke. Foto: Wolfgang Becker / WP

Die erforderlichen Erdarbeiten für das neue Fundament der Kugelfang-Anlage erledigte die in Wennigloh ansässige Arnsberger Hoch- und Tiefbau GmbH, bei der sich die Wennigloher Schützen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Nun gilt es abzuwarten, welche Schützenbrüder sich als erste die Titel des Schützenkönigs und des Jungschützenkönigs am neuen Standort sichern.

Beste Voraussetzungen

Eines, so betont Pressesprecher Peter Krämer, sei jetzt aber schon sicher: Die Voraussetzungen für eine zünftige Feier zu Ehren der neuen Majestäten seien so gut wie schon lange nicht mehr! Bleibe zu hoffen, dass die Anwesenden spannende Gefechte um die Königswürde mit zahlreichen Anwärtern erleben können. Bereits am vergangenen Wochenende nahmen die Franziskus-Xaverius-Schützen mit Vogelbesichtigung und Beprobe die letzte Hürde vor dem Hochfest. Das Recht zum Bau des Schützenvogels hatte bei der Generalversammlung der Kegelclub „Blaue Jungs“ ersteigert – für ein Rekordangebot von 1150 Euro.

Schützenhauptmann André Westermann stellte den gespannt wartenden Gästen zwei prächtige Wappentiere vor. Den imposanten Schützenvogel „Azzuro Otto IV.“ und den Jungschützenvogel „Gripen“ (schwedisch für „Greif), der anstelle des Reichsapfels das Logo einer von Jungschützenkönig Nico Krämer bevorzugten schwedischen Automarke in seinen Krallen trägt.

Alle Vorbereitungen nutzen nichts, wenn es keine Königsaspiranten gibt, die den Mut haben, den Vogel abzuschießen. Hauptmann André Westermann ist zuversichtlich: „Wir gehen am Montag nicht ohne König von der Stange weg“, versprach der Schützen-Chef im Vorgespräch zu diesem Artikel.

Wer am Dorffrühstück teilnehmen möchte, kann sich noch bis morgen (Donnerstag) bei den Kompanieführern oder den Rendanten anmelden.

