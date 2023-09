Wer hat Jennifer H. aus Soest gesehen?

Kreis Soest. Die Kreispolizei Soest sucht nach der 13-jährigen Jennifer H, die in einer Einrichtung in Soest lebt.

Seit Dienstag wird die 13-jährige Jennifer H. vermisst. Zuletzt wurde Jennifer H. am Nachmittag in der Einrichtung in Soest, in der sie zur Zeit lebt, gesehen. Sie ist etwa 1,55 Meter groß, hat eine schlanke Figur und blonde lange Haare, die sie möglicherweise zum Zopf gebunden hat. Zur Bekleidung oder sonstigen mitgeführten Gegenständen können keine weiteren Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 oder der Notrufnummer 110, bei der Polizei zu melden.

