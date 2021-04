Werbung am Radweg

Das „Borgis“ will auch für auf dem Ruhrtalradweg eine Anlaufstelle sein.

An der Möhneholzbrücke am Ruhrtalradweg soll eine entsprechende Beschilderung die Radfahrer vor allem in den Biergarten locken.

Es soll auch die Möglichkeit zum Aufladen von E-Bikes angeboten werden.