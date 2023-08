Westnetz setzt am Standort Arnsberg auf gute Ausbildung

Arnsberg. Das Unternehmen sieht Grundlage zur Versorgungssicherheit in Fachkräftegewinnung. 40-jähriges Jubiläum mit Festakt

Es ist ein großes und wichtiges Jubiläum, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels: Seit 40 Jahren bildet die Westnetz GmbH am Wintroper Weg in Arnsberg junge Menschen in elektronischen Berufen aus, über 380 Fachkräfte haben hier die Grundlage für die Arbeit als Elektroniker für Betriebstechnik gelegt.

Assistenzhunde suchen neues Zuhause in Arnsberg und Sundern>>>

Am Freitag wurde das Jubiläum mit einem Festakt gefeiert. Ausbildungsleiter Bastian Migas begrüßte die Gäste: „Heute ist ein großartiger Tag“. Das Jubiläum, so Migas weiter, sei ein großes Ereignis für Arnsberg, aber auch für das gesamte Unternehmen. „Wir zeigen damit, dass wir ein zuverlässiger und anerkannter Arbeitgeber sind, nicht nur im Sauerland“. Dabei sei es wichtig, die Auszubildenden auf Augenhöhe zu begleiten und sie bestmöglich auf die berufliche Zukunft vorzubereiten. Dies umfasse nicht nur die Ausbildung bei Westnetz, sondern auch die Zusammenarbeit mit den Betrieben vor Ort.

Hoher Stellenwert

Westnetz-Geschäftsführer Jochen Dwertmann griff den Ball auf und betonte die Bedeutung einer guten Ausbildung: „Das Thema Ausbildung nimmt in unserem Konzern einen außerordentlich hohen Stellenwert ein“. Gut ausgebildete Mitarbeitende würden eine wichtige Rolle für Westnetz spielen und seien die Grundpfeiler der Versorgungssicherheit. Die Ausbildungsinhalte hätten sich in 40 Jahren stetig weiterentwickelt. Während Auszubildende früher intensiv Mastbegehungen trainiert hätten, sei man heute eher digital unterwegs. Um Freileitungen und Maste vom Boden aus zu prüfen, würden immer mehr Drohnen eingesetzt, was dann neben den anderen Lehrinhalten auch einen Drohnenführerschein beinhalte.

Sanierung an Treppenaufgang am Neheimer Tunnel kommt gut voran>>>

Der Netzbetreiber investiert in die Zukunft der Ausbildung: So wurden die Werkstatträume am Wintroper Weg im vergangenen Jahr modernisiert und erweitert, 2024 erhöht sich die Anzahl der Auszubildenden von bisher sieben auf zehn Elektroniker für Betriebstechnik, dazu kommt noch die Ausbildung zum Mechatroniker.

Erfreulich: Rund 90 Prozent aller ausgelernten Fachkräfte würden nach der Ausbildung mit einem Festvertrag von Westnetz in ein Arbeitsverhältnis übernommen.

Lob für Wirtschaftsstandort

Bürgermeister Ralf Paul Bittner hob den Wirtschaftsstandort Arnsberg hervor: „In Arnsberg gibt es starke mittelständische Unternehmen“. Denn eine Stadt könne nur attraktiv sein, wenn auch die Bildung stimmen würde. Ein Mann der ersten Stunde ist Friedel Dylka, der an die Anfänge erinnerte: „Schon 1976 gab es bei der VEW einen Ausbildungsausschuss, damals wurde noch dezentral an verschiedenen Stellen gelernt“. In dieser Zeit seien Lehrplätze rar gewesen, was Anfang der 1980er Jahre bundesweit zu einer hohen Jugendarbeitslosigkeit geführt habe. Auf Initiative des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt sei dann mit großen Firmen und Unternehmen verhandelt worden, so dass sich die Situation später verbesserte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg