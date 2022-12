Wetter in Arnsberg und Sundern: Grauer, milder Jahreswechsel

Arnsberg/Sundern. Wind und Wetter für die kommenden Tage. Es bleibt herbstlich, was uns im Januar erwartet, ist noch nicht ganz klar.

Auf ein mildes Weihnachtsfest folgt ein noch deutlich milderer Jahreswechsel. Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen bei einem Mix aus viel Wind, Regen und kaum mal einem Sonnenstrahl auf Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad. Auch der Start ins neue Jahr verläuft überaus mild für diese Jahreszeit.

Wetter für Arnsberg und Umgebung über Silvester und Neujahr

Das Wetter für Arnsberg und Umgebung: Die ersten 19 Tage dieses Dezembers brachten rund um Arnsberg einen Temperaturdurchschnitt von knapp unter 0 Grad. Seitdem liegt das Mittel nur wenig unter der 10 Grad-Marke. Die Wetterlage hat sich also quasi um 180 Grad gedreht und zeigt sich derzeit auch als sehr stabil.

Der Wind kam also seit kurz vor Weihnachten nur aus West bis Südwest und von hier wird er auch bis ins neue Jahr hinein kommen. So zeigt sich der Donnerstag meist wolkenreich und ab und an zieht Regen durch, zwischendurch ergeben sich aber auch kurze trockene Phasen. Die Temperaturen erreichen erneut rund 10 Grad oder sogar knapp darüber.

In der Nacht zu Freitag kühlt es auf vergleichsweise frische 5 Grad ab und tagsüber ist es zunächst trocken. Auch der ein oder andere Sonnenstrahl ist möglich. Zum Abend und in der Nacht zu Silvester mit einem auffrischenden Südwestwind neuer Regen, dazu klettern die Temperaturen in der Nacht weiter an und tagsüber erreichen sie Höchstwerte von voraussichtlich 12 bis 14, vielleicht sogar 15 Grad.

Damit ist es ziemlich genau so mild wie vor einem Jahr zum Jahreswechsel, was damals der mildeste seiner Art seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Ob es genau zum Beginn des neuen Jahres trocken bleibt oder doch Regen durchzieht, kann derzeit noch nicht genau vorhergesagt werden.

Die dicke Jacke darf allerdings mit Sicherheit zu Hause bleiben, denn auch zu diesem Zeitpunkt liegen die Temperaturen deutlich über der 10 Grad-Marke. An Neujahr wenig Änderung, es bleibt ausgesprochen mild.

Wetter Sundern und Umgebung: ebenfalls durchwachsen

Das Wetter für Sundern und Umgebung: In den letzten 10 bis 15 Jahren gab es doch einige Jahre, die in der 1. Dezemberhälfte durchaus winterliches Wetter gebracht haben, welches sich dann kurz vor Weihnachten deutlich erwärmte.

Ein Beispielwinter war der von 2012/2013, in welchem die mildeste Phase von Ende November bis Anfang April genau in den Weihnachtsferien lag. Ab etwa dem 10. Januar setzte damals eine längere Kälteperiode ein, die bis ins Frühjahr kaum nachließ. Auch 2017 war in der ersten Monatshälfte recht kalt, bevor es dann zu Weihnachten und über den Jahreswechsel sehr mild wurde.

Auch in diesem Jahr kam die Kälte allerdings wieder zurück, so war der Februar und auch der März fast durchweg winterlich. Der aktuelle Winter, der sich also derzeit eher wie ein Herbst anfühlt, kann also noch einiges an Spannung bereithalten.

Zunächst aber haben wir es mit fast frühlingshaften Bedingungen zu tun, denn die Temperaturen können genau um den Jahreswechsel für die Jahreszeit extrem milde 15 Grad erreichen. Das frühlingshafte Gefühl macht allerdings der böige, teilweise sogar stürmische Südwestwind kaputt. Zudem muss ab und an mit Regen gerechnet werden.

Möglich ist zudem, dass es rund um Neujahr zu einem richtigen Sturm kommt. Hier sind sich die Vorhersagen derzeit aber noch mehr als uneinig. Nachdem die extreme Milde zum Jahreswechsel ihren Höhepunkt erreicht hat, deutet sich im Laufe des Neujahrstages allmählich etwas mehr Hochdruckeinfluss an, so dass der Regen nachlässt und vielleicht auch mal die Sonne zum Vorschein kommt.

Vorschau für die nächste Woche

Bei den ausgesprochen hohen Temperaturen, die uns zum Ende des aktuellen und zum Anfang des neuen Jahres erwarten, kann der Trend im weiteren Verlauf der nächsten Woche nur nach unten zeigen. Das ist auch so und so gehen die Höchstwerte etwa zur Wochenmitte auf 8 - 10 Grad zurück, was allerdings weiterhin für die Jahreszeit deutlich zu mild ist.

Rund um das erste komplette Januarwochenende sehen die Trends derzeit ein kräftiges Hochdruckgebiet, was sich irgendwo über Mitteleuropa aufbaut. Mit diesem dürften zumindest die Nächte wieder deutlich kälter werden, so dass auch mal wieder leichter Frost zu erwarten ist. Tagsüber dürfte es allerdings vorerst bei Werten über 5 Grad bleiben, Schnee ist in keiner der Berechnungen ernsthaft in Sicht. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

