Wichtige Informationen zur Bürgerversammlung in Oeventrop

Arnsberg. Am Montagnachmittag muss die Straße „In den Oeren“ gesperrt werden. Außerdem sind die Plätze in der Ruhrtalhalle begrenzt

In der Ruhrtalhalle Oeventrop, In den Oeren, findet am Montag, 31. Juli, ab 17 Uhr eine Bürgerversammlung der Bezirksregierung Arnsberg statt. Hierzu wird die Straße „In den Oeren“ am Montagnachmittag gesperrt. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr. Die Anzahl der Plätze in der Ruhrtalhalle ist begrenzt. Sofern es nötig sein wird, wird vor der Ruhrtalhalle eine Übertragung der Versammlung angeboten. Interessierte werden daher gebeten, wetterfeste Kleidung zu tragen.

Bei der Versammlung soll über die möglichen Pläne zur Einrichtung einer ZUE in der ehemaligen Salus-Klinik informiert werden.

