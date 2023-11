Wie 14 Mädels die Propsteigemeinde närrisch machen

Arnsberg Mehrstündiges, jeckes Bühnenprogramm mit knalligen Show-Acts und Tänzen in Vorbereitung, Kartenvorverkauf läuft ab Mitte Dezember.

Am Elften im Elften eröffneten die Karnevalisten am Rhein mit Alaaf und Helau die sogenannte Fünfte Jahreszeit. Aber auch die 14 Mädels der legendären Propstei-Karnevalstruppe stehen schon in den Startlöchern und freuen sich riesig auf die närrischen Wochen, und hierbei besonders auf die beiden Auftritte, für die sie seit September einmal wöchentlich fleißig proben. Denn das mehrstündige Bühnenprogramm ist voll gespickt mit knalligen Show-Acts und Tänzen, regionalen Sketchen und Schunkelliedern mit der Stimmungs-Band Pauerländer.

Zwei Azubis mit im Boot

Mit im närrischen Boot sind mit Franzi Reiter und Lotti Henker auch zwei Azubis, die sich mit dem Karnevalsbazillus bei ihren Müttern Alexa und Martina angesteckt haben. Neu bei den „Großen“ hinzugekommenen ist Katrin Stratenschulte: „Auf der Chorfahrt nach Salzburg wurde ich ‚bei kühlen Getränken‘ im Bus gefragt, ob ich da mal mitmachen möchte“, erzählt die langjährige Aktive im „Gerd-Schüttler-Chor“. Jetzt ist sie mit dabei und freut sich riesig auf die Proben im Jugendbegegnungszentrum und natürlich auf die Auftritte in der Festhalle.

„Erstmals getroffen haben wir uns Anfang September, aber da hat in Gedanken schon das komplette Programm gestanden“, so Ulla Schneider. Die Ideen für ihre Auftritte stehen meist schon im Frühjahr fest und sind natürlich ein streng gehütetes Geheimnis, auch wenn unsere Zeitung für diesen Artikel schon mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen durfte.

An beiden Tagen wird es eine Premiere geben, die ganz Arnsberg in Jubel und Staunen versetzen wird! Die 14 Mädels

So wird sich das Eingangslied wieder mit lokalen und weltpolitischen Themen befassen, und auch Stars aus Film und Fernsehen werden nicht fehlen. Und: „An beiden Tagen wird es eine Premiere geben, die ganz Arnsberg in Jubel und Staunen versetzen wird“, lachen die Mädels beim Fototermin. Man darf also gespannt sein.

Folgende Auftritte in der Festhalle sind geplant:

Mittwoch, 24. Januar 2024, 16.01 - Karneval für Jung und Alt

Freitag, 26. Januar 2024, 19.11 - Frauenkarneval

Der Kartenvorverkauf läuft ab Mitte Dezember, die Verkaufsstellen werden noch bekanntgegeben

