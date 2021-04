Wie Frauen aus Arnsberg der Corona-Verstorbenen gedenken

Silvia Greve (links), Inhaberin des Bestattungshauses Dolle in Arnsberg-Oeventrop, und Friedhofsgärtnerin Diana Hussmann haben sich an der bundesweiten Aktion „Licht gegen das Vergessen“ beteiligt.

Oeventrop. Diana Hussmann und Silvia Greve aus Arnsberg beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „Licht gegen das Vergessen“. Das ist ihre Botschaft.

Die Friedhofsgärtnerin Diana Hussmann und Silvia Greve, Inhaberin des Bestattungshauses Dolle in Arnsberg-Oeventrop, haben sich an der bundesweiten Aktion „Licht gegen das Vergessen“ beteiligt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte für Sonntag, 18. April, einen Gedenktag für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie ausgerufen.

„Die Möglichkeiten in der Pandemie zu trauern sind stark eingeschränkt. Nur der engste Familienkreis darf an der Trauerfeier teilnehmen und tröstende Umarmungen sind nicht möglich“, schreibt Diana Hussmann. Im vergangenen Jahr konnten Hinterbliebene den Sterbenden oft nicht in den letzten Stunden begleiten. „Ein einsamer Weg für die Sterbenden, aber auch für die Angehörigen. Der ohnehin schon schwere Trauerprozess wird so noch schwerer, denn auch die Trauergemeinschaft fällt in Pandemiezeiten weg“, schreibt sie.

Zwei Frauen aus Arnsberg wollen Trauer aus dem Privaten holen

„Hinzu kommt die schwere Entscheidung, wer darf dazu und wer nicht“, so die Friedhofsgärtnerin. „Das ist eine immens belastende Situation, die so viele Menschen erleben mussten und müssen. Wir Friedhofsgärtner möchten deshalb die Trauer aus dem Verborgenen holen und unterstützen deshalb den von Bundespräsident Steinmeier initiierten Gedenktag mit unserer Aktion.“

Bei der Aktion geht es um das Trauern, Erinnern und Gedenken an die Verstorbenen, aber auch um kulturelle und soziale Aspekte unserer Trauerkultur mit Ritualen in der Gemeinschaft, die uns das Abschiednehmen erleichtern. „Trauer in Corona-Zeiten ist oft einsam. Mit dem Gedenktag holen wir die Trauer aus dem Privaten und können so ein Zeichen setzen, als Anerkennung der Last, welche Hinterbliebene zurzeit erleiden müssen“, schreibt Diana Hussmann.