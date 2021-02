Wie man das Festfrieren von Abfall in der Tonne vermeidet

Bei Frost-Temperaturen sollte man keinen losen Abfall in die Mülltonne werfen, denn er könnte festfrieren. Stadt gibt Tipps für Müllentsorgung.

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg weist auf mögliche witterungsbedingte Probleme bei der Entleerung der Mülltonnen hin. Wegen der aktuell anhaltenden extremen Kälte komme es teilweise vor, dass durch die Minusgrade feuchte Inhaltsstoffe schnell an den Innenwänden der Abfallbehälter festfrieren, so dass diese nicht ordnungsgemäß bzw. teilweise gar nicht geleert werden könnten.

Beim Leerungsvorgang im Abfallsammelfahrzeug kann der Behälter etwa zwei bis drei Mal in der Schüttung „nachgeschlagen“ werden. Ein Inhalt der danach noch in der Tonne verbleibt ist entweder festgefroren oder verdichtet und kann somit nicht entsorgt werden, so die Stadt. Ein Nachfahren am nächsten Tag ist oft aus personellen und/oder organisatorischen Gründen nicht möglich. Das Fahrzeug befindet sich dann meistens in einem anderen Revier. Die Touren der Abfallwirtschaft sind bereits für das ganze Kalenderjahr durchgeplant. Satzungsrechtlich bestehe kein Anspruch auf Entleerung von Abfallbehältern mit festgefrorenem In-halt, betont die Stadt. Dieser Umstand gelte dann als höhere Gewalt.

Einige vorbeugende Maßnahmen sind möglich

Mit folgenden vorbeugenden Maßnahmen kann das Festfrieren des Behälterinhalts verhindert bzw. verringert werden: 1. Abfallbehälter möglichst an einen vor starkem Frost geschützten Ort stellen (nahe an der Hauswand, unter ein Dach oder in eine Garage/einen Schuppen), 2. Boden des Abfallbehälters mit Zeitungspapier oder Pappe auslegen 3. Biotonne: nasse oder feuchte Abfälle vor Einwurf in den Abfallbehälter in Papier einwickeln; 4. Restmülltonne: nasse oder feuchte Abfälle vor Einwurf in den Abfallbehälter in Plastiktüte / Müllsack einpacken; 5. Abfall nicht in die Behälter pressen, 6. Deckel des Abfallbehälters vollkommen geschlossen halten, 7. Abfall unmittelbar vor dem Entleerungstermin auflockern (z.B. mit Garten-Werkzeug). Möglich ist – insofern es wärmere Temperaturen zulassen - nach eigener Lockerung des Abfalls die Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Sonderleerung vor dem nächsten regelmäßigen Abfuhrtermin.

Die gebührenpflichtige Sonderleerung kann schriftlich oder per Mail bei den Technischen Diensten Arnsberg, Hüttenstraße 19, Abfallwirtschaft, angefordert werden. Mail: „abfallwirtschaft@arnsberg.de

