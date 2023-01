Wie sich vier junge Arnsberger für den Frieden engagieren

Neheim. Laila, Finja, John, Ilyas und ihre Mitschüler der „Roten Schule“ in Neheim haben eine Friedens-Mission.

Der Wunsch nach Frieden ist allgegenwärtig – doch man muss auch etwas dafür tun: So wie Laila, Finja, John und Ilyas von der „Roten Schule“ in Neheim.

Das rührige Quartett – und natürlich auch alle anderen rund 80 Schülerinnen und Schüler der früheren Michaelschule – hegen für das Jahr 2023 den Herzenswunsch, dass endlich alle Menschen in Frieden miteinander leben.

Den Grundstein dafür haben die Vier im Dezember in Dortmund gelegt: mit ihrer Teilnahme am „Demokratietag NRW“.

Vor über 200 Interessierten

Mit über 200 Personen, die meisten Erwachsene, war das Forum des Mallinckrodt-Gymnasiums rappelvoll; doch „mutig, ohne zu zögern“, standen die erst neunjährigen – und somit jüngsten – Friedensaktivisten vor Ort den zahlreichen Interessierten Rede und Antwort. Obwohl sie sie an diesem Tag früh raus mussten:

Stets umlagert: Der Neheimer Stand, einer von insgesamt 17 Ständen beim „Markt der Möglichkeiten“ in Dortmund. Foto: privat / WP

„Bestückt“ mit zahlreichen Materialien und begleitet von Projektleiter Meinolf Padberg, waren die Viertklässler morgens per Bahn, Schienenersatzbus und Taxi aus dem Sauerland ins Ruhrgebiet gestartet, um den Demokratietag mit ihrem Info-Stand zum Thema „Kinder-Friedenszug“ zu bereichern.

Die Vorgeschichte reicht zurück in den Mai 2022: Seinerzeit hatten die Mädchen und Jungen der „Roten Schule“ (benannt nach dem Backsteinbau des Gebäudes) in der Neheimer Fußgängerzone für den Frieden demonstriert (wir berichteten). „Dabei wollten sie die Erinnerung an die Opfer der Möhnekatastrophe im Zweiten Weltkrieg ebenso wachhalten wie das Leid der Menschen im aktuellen Ukrainekrieg“, blickt Meinolf Padberg auf die Anfänge zurück. Laila, Finja, John und Ilyas seien schon damals „besonders engagiert und interessiert“ gewesen“, erklärt der pensionierte Grundschullehrer Padberg auf die Frage nach den „besonderen Friedenstalenten“ der vier jungen Arnsberger. Was das Engagement der übrigen „Knirpse“ natürlich nicht schmälern soll… Doch zurück ins Mallinckrodt-Gymnasium:

Info-Stand und Workshop

Stets umlagert war der Neheimer Stand, einer von insgesamt 17 Ständen beim „Markt der Möglichkeiten“ im großen Forum. Ein Workshop – den die vier Kinder selbst gestalteten – stieß ebenfalls auf reges Interesse. Viel Lob gab es im Anschluss: „Ihr seid die Stimme der Zukunft. Macht weiter so, seid laut, egal, wo es Ungerechtigkeiten gibt auf der Welt. Ihr müsst eure Stimme erheben, damit sich auf dieser Welt etwas verändern kann“, lautete der Tenor. Doch das muss den jungen Arnsbergern niemand sagen:

Die nächsten Pflöcke auf dem Weg zu (mehr) Frieden auf der Welt haben sie bereits eingeschlagen: Ebenfalls im Dezember 2022 haben sie ihr Thema „Kinder-Friedenszug“ in den bundesweiten Wettbewerb „Demokratisch Handeln“ eingebracht – und prompt Antwort erhalten: Auf Einladung des Schulministeriums NRW und des Vereins „Demokratisch Handeln“ sind sie im Februar 2023 mit ihrem Friedensthema Gast des Events „Demokratisch Handeln – regional, Lernstatt NRW“ in der Akademie Klausenhof in Hamminkeln.

„Dann möchten wir, wenn möglich, mehr als vier Kinder mitnehmen“, sagt Meinolf Padberg. Schließlich umfasse der „harte Kern“ der jungen Friedensforscher mindestens 15 bis 20 Mädchen und Jungen. Für sie und alle 80 Kinder der Roten Schule geht es dann am 17. Mai 2023 weiter – dem 80. Gedenktag an die Möhnekatastrophe:

„Dafür planen wir schon fleißig neue Friedensaktionen, zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem Heimatbund Neheim-Hüsten“, blickt der Lehrer „im Unruhestand“ voraus...

