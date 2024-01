Wie wäre es am Wochenende mal mit Sounds von Pink Floyd?

Arnsberg Wohin am ersten Wochenende des neuen Jahres? Wir empfehlen einen Abstecher ins Museum - oder ins Konzert von „Kings of Floyd“.

Das neue Jahr startet meistens mit guten Vorsätzen. Mehr bewegen, gesünder leben, mehr unternehmen sind nur einige davon. Hier Tipps unserer Mitarbeiterin Nicole Maria Hermann, die bei der Umsetzung der Vorsätze vielleicht helfen könnten.

Am Samstag gastieren Kings of Floyd mit ihrer Eclipse Tour in der Stadthalle Werl. Der Sound von Pink Floyd begeisterte in den 70er Jahren die Massen. Songs wie „Dark Side of The Moon“, „Wish you were here“ oder „Another Brick in the Wall“ sind Ohrwürmer. Kings of Floyd, bestehend aus bis zu 14 Musikern und Musikerinnen, bringen mit aufwendigen Bühnenbildern und visuellen Effekten eine besondere Show auf die Bühne.

Hier ist bald auch viel los:

Weitere Informationen zur Band und Videos gibt es auf der Homepage kingsoffloyd.com. Wenige Restkarten ab 38,40 Euro gibt es noch kurzfristig über die bekannten Vorverkaufsstellen in Arnsberg, Werl und Umgebung (ScoreShop, Stadtinformation Werl, Buchhandlung Stein und die Sparkasse im Kreis Soest). Beginn ist Samstag 20 Uhr. Stadthalle Werl, Grafenstraße 27, 59457 Werl.

Für die Kleinen

Die Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg hat samstags von 10 Uhr bis 24 Uhr und sonntags von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der vier Themenwelten können abweichen, daher bitte die Hinweise auf der Homepage beachten. Bestehend aus Kinderland, einer Kletterhalle, Jump und Hologate bietet die Freizeitwelt für jeden Geschmack etwas und natürlich auch einen Gastronomiebereich. Tickets können online erworben werden und die Preise der einzelnen Angebote sind aufgelistet.

Mal etwas anderes

Im Sauerland-Museum findet seit Dezember 2023 die Sonderausstellung der August-Macke-Preisträgerin Toulou Hassani statt. Unter dem Titel „And so on to Infinity“ zeigt die Künstlerin aus Hannover an zwei Terminen ihre abstrakten Werke. Eines ihrer Werke hat sie direkt vor Ort gestaltet. Die meditativ wirkenden Bilder sind gezeichnet oder gemalt. Weitere Informationen zur Künstlerin gibt es auf der Homepage vom Sauerland Museum. Zu einem weiteren Termin in der kommenden Woche wird Toulou Hassani sogar selbst durch ihre Ausstellung führen.

An diesem und am kommenden Sonntag werden die einzigen beiden öffentlichen Führungen von jeweils 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr stattfinden. Erwachsene zahlen acht Euro Eintritt (inklusive Zutritt zum Museum) und Kinder vier Euro. Anmeldungen unter 02931/944444.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg