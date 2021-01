Besucherandrang Wildewiese: Stadt und Polizei planen Einsatz am Wochenende

Wildewiese Für die erwartete nächste Besucherwelle im Skigebiet steht mehr Personal bereit. Es gibt Halteverbote und angekündigte Kontrollen.

Mit einem großen Besucherandrang ist in Wildewiese auch für das kommende Wochenende wieder zu rechnen. Die Stadt Sundern bereitet sich in Absprache mit der Polizei vor, um ein erneutes Verkehrschaos rund um das Skigebiet möglichst zu verhindern.

Absolutes Halteverbot an der Landesstraße

"Wir haben entlang der L687 beidseitig absolute Halteverbote eingerichtet und auch Maßnahmen in Hagen getroffen", erklärt Bernd Jüngst vom Ordnungsamt. "Zudem rüsten wir uns personell für das kommende Wochenende. Es gilt aber weiter der Appell: Bitte zuhause bleiben oder aber auf andere Spazierwege ausweichen. Und bitte Respekt vor dem Privateigentum anderer wahren."

Damit meint er die Hinterlassenschaften der Besucher am vergangenen Wochenende. Anwohner beklagten sich über Wildpinkler und viel Müll, Landwirte fanden platt gefahrene Wiesen auf, die ihre Ernte beeinträchtigen werden und sie sorgen sich zudem, dass Plastikmüll ins Futter geraten könnte und ihre Tiere schlimmstenfalls daran verenden.

Sperrung könnte Landwirte mehr belasten

In Winterberg hatte die Stadt zur Sperrung als letzter Maßnahme gegriffen und sie mit Unterstützung der Polizei durchgesetzt. "Fest steht, dass es durch die Sperrungen in Winterberg eine Verlagerung gab", so Jüngst. Absprachen unter den Kommunen habe es bislang nicht gegeben.

Eine komplette Sperrung ist in Wildewiese umstritten, denn sie könnte das Problem weiter zu Lasten der Landwirte dort, auf dem Saal und in Hagen verlagern, wenn noch mehr Menschen zum Rodeln einfach auf deren Wiesen ausweichen.

Weiterhin keine öffentlichen Toiletten

"Wir werden also am kommenden Wochenende mit etlichen Kollegen und Unterstützung der Polizei den Verkehr regeln und auch die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen kontrollieren", erklärt Stephan Urny, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Stadt Sundern. "Sollte Wildewiese erneut voll sein, werden wir auch wieder die Zufahrt sperren müssen."

Auch er rät weiterhin von Besuchen im Skigebiet ab und stellt klar: "Es werden keine öffentlichen Toiletten verfügbar sein." Denn zum einen könne man bei hohem Besucheraufkommen die nötigen Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz gar nicht gewährleisten und zum anderen würde ein solches Angebot aus seiner Sicht der dringenden Bitte widersprechen, die Leute mögen während des Lockdowns zuhause bleiben.

