Sascha Hoffmann vom Gut Kump in Hamm präsentiert sein Rezept für Wildschweinrücken mit Wildlack und Sellerie.

Zutaten für 4 Personen:

600 g Wildschweinrücken pariert

50 g Butter Wildfond

100 g Backpflaumen

3 EL Milder Balsamicoessig

3 EL Zucker

100 g Wildsalami, ersatzweise Chorizo oder kräftige Salami mittleren Alters

300 g Sellerieknolle

500 ml Gemüsefond Salz, Pfeffer, Muskat

Zubereitung: Wildschweinrücken auf 150 g portionieren. Scharf in der Pfanne mit etwas Öl anbraten, 25 Minuten bei 80 Grad im Ofen garen mit eine Butterflocke on top. Sellerieknolle schälen, in 5mm dicke Scheiben schneiden und mit einen runden Ausstecher ausstechen und blanchieren. Rest in etwas Gemüsefond mit Salz und Muskat weich kochen und pürieren. Eventuell mit etwas Butter verfeinern.

Für den Wildlack Balsamicoessig mit Zucker aufkochen und mit dem Wildfond auf die Hälfte reduzieren. Spitzkohl in feine Scheiben schneiden. Pflaumen und Salami fein würfeln und in Butter anbraten. Spitzkohl beigeben und mit etwas Gemüsefond gar ziehen. Alles zusammen anrichten. Guten Appetit!