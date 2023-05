Wildunfall in Holzen (Symbolfoto).

Polizei Wildunfall in Arnsberg-Holzen: Drei Verletzte

Arnsberg. Drei Verletzte nach einem Wildunfall meldet die Polizei.

Am Freitagabend, 5. Mai, befuhr gegen 21.30 Uhr ein 54-jährige Frau aus Menden die Bieberstraße in Arnsberg-Holzen. Die Frau musste einem querenden Wildtier ausweichen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanken. Hierdurch erlitten alle drei im Fahrzeug befindlichen Personen leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg