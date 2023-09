Wildwald Voßwinkel führt zu Hirschbrunftplätze

Jährliche Führung zur Hirschbrunft im Wildwald Voßwinkel, Modenschau oder Malerei - für jeden ist am Wochenende etwas dabei.

Am kommenden Wochenende kann man beherzt die Seele baumeln lassen und sich der schönen Dingen des Lebens erfreuen.

Für die Kleinen

Ein Naturspektakel für die ganze Familie bietet der Wildwald Voßwinkel an. Die Hirschbrunft hat begonnen und am Samstag um 17.30 Uhr findet die alljährliche Führung zu den Hirschbrunftplätzen statt. Anmeldungen sind noch bis Freitag möglich und weitere Informationen sind auf der Homepage vom Wildwald zu finden. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro für Kinder (plus fünf Euro Eintritt) und vier Euro für Erwachsene (plus acht Euro Eintritt).

Lesen Sie auch <<<Vielfalt erleben mit einem Fest der Generationen>>>

Mal was anderes

Die Modenschau im Stracken Hof findet in diesem Jahr wieder statt. Ute Mimberg führt ihr Geschäft Mode&Kunst in Sundern-Endorf und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Im Stracken Hof bietet sie ihre Modenschau an und stellt aktuellen Trends und Outfits vor. Beginn ist um 15 Uhr, Anmeldungen unter 02933/9093175.

Der Eintritt beträgt elf Euro. Adresse: Stracken Hof, Endorfer Straße 22, 59846 Endorf.

Viel Spaß mit wenig Geld

Die Ausstellung Painted Matter startet am Freitag und zeigt das Medium Malerei aus zeitgenössischer Perspektive.

Jeewi Lee, Marco Bruzzone, Sarah Kirsch und aaajiao haben sich mit verschiedenen Texturen, Techniken und Stimmungen beschäftigt, die in Werken mit Ausblick in die Zukunft und Blick auf den Klimawandel zum Ausdruck gebracht wurden.

Auch interessant <<<Budget gekappt: Das wären die Folgen für Jugendliche>>>

Beginn der Ausstellung ist Freitag um 17.30 Uhr und sie dauert 90 Minuten. Weitere Termine sind auf der Homepage der Stadt Arnsberg zu finden und der Eintritt ist kostenfrei. Kunstverein Arnsberg, Königstraße 24, 59821 Arnsberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg