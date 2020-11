Wildwald Voßwinkel: Pläne für Weihnachts-Waldmarkt

Das Team des Wildwalds Voßwinkel hält an den Plänen für den Weihnachts-Waldmarkt weiterhin fest. „Wir bleiben optimistisch und werden bis Mitte November abwarten, wie sich die Corona-Lage entwickelt“, sagt Betriebsleiterin Anneli Noack. Der Markt soll an zwei Wochenenden im Dezember stattfinden, am 5. und 6. sowie am 12. und 13. Dezember.

Nach jetziger Planung sollen die Besucher dann jeweils zwischen 10 und 20 Uhr wie in den Vorjahren Kunsthandwerk und Naturprodukte einkaufen können, allerdings mit deutlich größeren Abständen zwischen den einzelnen Hütten, Wartebereichen für die nötigen Abstände zwischen den Kunden und klar abgegrenzten gastronomischen Bereichen.

Online-Käufer haben Vorrang

Die Vorbereitung bedeutet ohnehin in jedem Jahr viel Arbeit, durch die zusätzlichen Hygienevorgaben umso mehr, sowohl für die Wildwald-Mitarbeiter als auch die Aussteller. Deshalb hoffen alle auf möglichst klare Zeichen in den kommenden Wochen, wie es nach dem zunächst auf den November begrenzten Lockdown weitergehen wird.

Tickets für den Weihnachts-Waldmarkt sind bereits online verkauft worden. Zuletzt hatte der Wildwald den Online-Käufern die Option angeboten, die bereits gezahlten Eintrittsgelder im Falle einer Absage des Marktes für die Versorgung der Tiere zu spenden. Wie im Falle der Absage mit den Geldern der Kunden verfahren werde, die einer solchen Spende nicht zugestimmt hatten, müsse dann technisch noch geregelt werden, so Noack.

Wer sich vorab nicht festlegen möchte, könne auch zur Tageskasse kommen, allerdings bestehe dann die Möglichkeit, dass das Gelände bereits voll sei. „Die Online-Käufer haben in dem Fall Vorrang“, sagt Noack.

Freier Eintritt in den Wildwald im November

Während des Lockdowns im November gibt es wie berichtet einen eingeschränkten Betrieb im Wildwald: Waldshop, Waldschule und Abenteuerspielplatz bleiben geschlossen und es gibt keine öffentlichen Fütterungen. „Die Menschen können aber kostenlos durch einen Seiteneingang auf das Gelände und auf den Rundwegen spazieren gehen“, erklärt die Betriebsleiterin. Spenden für die Versorgung der Tiere und die Unterhaltung der Wege seien jedoch willkommen.

Das sei bereits während des Lockdowns im Frühjahr so praktiziert worden. „Es ist uns sehr wichtig, dass die Menschen in dieser Zeit den herbstlichen Wald als Rückzugsort nutzen können“, sagt Noack. So stehe das rund 700 Hektar große Areal zur Erholung weiterhin zur Verfügung. Dass es auf dem Gelände zu voll werden und die Besucher sich zu nahe kommen könnten, fürchtet das Team nicht. Die Erfahrungen aus dem Frühjahr hätten gezeigt, dass sich die Spaziergänger gut aus dem Weg gehen könnten.

Eine Toilettenanlage steht zwischen 14 und 16.30 Uhr für Notfälle zur Verfügung. Pro Person fällt allerdings eine Nutzungsgebühr von zwei Euro an, begründet durch den erhöhten Reinigungsaufwand. Auch das Waldgasthaus „Boer´s Waldcafé“ bleibt an den Wochentagen geschlossen, nur an den Wochenenden soll es ein Basisangebot an Speisen und Getränken für den Außer-Haus-Verkauf geben.

