Windpark Holzen ist ein Fall für Juristen

Bereits im Jahr 2015 beschäftigte sich die Holzener Kommunalpolitik mit dem Vorhaben der Windpark Klinksberg-Humberg GmbH, die im Gebiet zwischen Retringen und Wettmarsen fünf Windräder und außerdem südöstlich von Kirchlinde zwei Windkraftanlagen (WKA) errichten will. Diese sieben Windräder des geplanten Windparks Holzen sollten alle die gleichen Ausmaße haben: Die Nabenhöhe beträgt jeweils 141,5 Meter und der Rotordurchmesser 117 Meter. Dies ergibt eine Gesamthöhe von rund 200 Metern.

Dieses Projekt, für das das Hertener Planungsbüro „Naturwerk“ die detaillierten Pläne fertigte, stieß auf deutlichen Protest betroffener Anwohner in Holzen. Diesem Protest schloss sich dann auch mit großer Mehrheit die Holzener Kommunalpolitik und auch der Planungsausschuss der Stadt an, indem eine ablehnende Stellungnahme zu einzelnen geplanten Windkraftanlagen für den HSK abgegeben wurde. Genehmigungsbehörde war und ist der HSK, der im September 2018 die Genehmigung von fünf der sieben Windkraftanlagen versagte.

Dagegen klagte die Windpark Klinksberg-Humberg GmbH, die bereits erhebliche finanzielle Mittel in Planung und Gutachten investiert hatte. Das Verfahren ist beim Verwaltungsgericht Arnsberg anhängig. „In diesem Verfahren ist aber ein Termin zur mündlichen Verhandlung noch nicht anberaumt. Die zuständige Kammer ist bemüht, die Verfahren im ersten oder zweiten Quartal 2021 einer Entscheidung zuzuführen“, teilte das Gerichts-Pressestelle auf Anfrage mit.

Gerichtsurteil zu Windpark Holzen ist auch für Müschede und Wennigloh interessant

Das Gerichtsurteil wird sicherlich auch auf das Interesse mancher Müscheder und Wennigloher Bürger stoßen, die in diesen Tagen gegen geplante Windkraftanlagen in ihren Dörfern protestieren. In Müschede und Wennigloh gibt es allerdings einen anderen Investor: die Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co KG, vertreten durch den Geschäftsführer der Gesellschaft, Hubert Vollmer-Lentmann.