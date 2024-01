Winter - das unbekannte Phänomen

Arnsberg Vorsicht Ironie: Leserin Gisela Wilms spottet über die aktuellen Wetterwarnungen und beklagt die schlechte Ausstattung der Schulen.

„In der Mittelmeerregion Hochsauerland sollte ab Mittwochmorgen völlig überraschend Schnee fallen und es stellenweise glatt werden. Glücklicherweise hatte die Bezirksregierung in Arnsberg vorausschauend reagiert und einige Stunden vor Tagesanbruch die Eltern davon informiert, dass die Schulen geschlossen bleiben. Während Kindergärten geöffnet hatten (offenbar kannten die Eltern das kalte Weiß aus dem Skiurlaub), mussten die berufstätigen Mütter und Väter wegen der Betreuung ihrer Kinder ebenfalls zu Hause bleiben. Sie hofften, dass ihre Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen vollstes Verständnis dafür haben würden, dass sie aufgrund der für Arnsberg total unüblichen Wetterlage nicht zur Arbeit kommen konnten.

In anderen Städten und Kreisen wird in diesem Fall auf Digitalunterricht umgestellt, aber nicht bei uns. Bei uns durften sich viele unserer Kinder und Lehrer über einen freien Tag freuen, denn dass Schulen mit diesem neumodischen Kram wie Laptop, Internet, digitalen Plattformen ausgestattet sind und auch die Lehrpersonen damit umgehen können, ist hier noch nicht flächenmäßig gegeben. Stattdessen bekamen einige Grundschüler den Rat, die freie Zeit zum Rodeln oder Schneemannbauen zu nutzen. Das hätten sie auch gerne getan, nur mangelte es am Morgen an Schnee. Andere sollten kopierte Arbeitsblätter ausfüllen, ohne Unterstützung durch das Lehrpersonal selbstverständlich, denn auch nach drei Jahren Corona-Zeit fehlen bei einigen Schulen die Voraussetzungen.

Wen interessiert schon die Pisastudie, oder dass aufgrund von Lehrermangel und hohem Krankenstand Hunderte von Unterrichtsstunden ausfallen? Wünschenswert wäre, wenn die um das Wohl der Kinder besorgte Bezirksregierung überprüfen würde, ob und wie effektiv der angeordnete Distanzunterricht praktiziert wird. Vielleicht findet sich ja ein Tag, an dem es weder schneit noch regnet oder ein Windchen weht. Dann können sich die für den Schulbereich verantwortlichen Personen vor Ort von den vorsintflutlichen Gegebenheiten überzeugen, die noch in (Grund-) schulen vorherrschen.

Warten wir es ab und hoffen auf baldigen Sonnenschein. Aber nicht zu viel, denn dann gäbe es Hitzefrei.“

