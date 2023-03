Schnee vom Himmel, Schneematsch auf den Straßen - das ist die Lage heute Vormittag in Sundern-Stockum.

Straßenlage Wintereinbruch: Mehrere Unfälle in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern. Der Winter ist zurück in Arnsberg und Sundern. Mehrere Unfälle und stehende Lkw, die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Der Schnee ist zurück im Hochsauerland, noch immer schneit es flächendeckend. Dementsprechend angespannt ist die Lage auf den Straßen rund um Arnsberg und Sundern. Die Straßen sind rutschig und glatt die Polizei des Hochsauerlandkreises mahnt zum vorsichtigen Fahren. „Alle Verkehrsteilnehmer sollten vorsichtig unterwegs sein und die Geschwindigkeit reduzieren“, sagt Laura Burmann, Pressesprecherin der Polizei. Aktuell gebe es noch keine gesperrten Straßen, doch immer wieder kämen Lkws zum Stehen, die nicht mehr vorankämen. Diese sollten besonders umsichtig umfahren werden.

Witterungsbedingte Unfälle in Arnsberg und Sundern: Bisher nur Sachschäden

Bisher gibt es zwei witterungsbedingte Unfälle im Raum Arnsberg und sieben witterungsbedingte Unfälle in Sundern. Bisher wurden keine Personen dabei verletzt, es entstanden immer nur Sachschäden. Besonders zwischen Arnsberg-Bruchhausen und Sundern-Amecke sowie in Sundern-Hagen und in der Oelinghauser Heide können einige Lkws aktuell nicht mehr weiterfahren, schreibt die Polizei auf Twitter.

„In der Hönnetalstraße in Holzen stecken mehrere Lkw fest“, berichtet ein nächster Tweet, das gleiche gelte für die L619 in Sundern-Allendorf. Dadurch entstehen Wartezeiten für die Autofahrer, die die Lkws zwar umfahren können, aber dabei vorsichtig sein müssen.

