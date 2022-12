Winterliches „Airlebnis“ in Amecke

Amecke. Zum bereits zweiten Mal lockt der Weihnachtsweg die Menschen zum Sorpesee-Vorbecken. Heute geht es los

Am heutigen Sonntag ist es soweit, der Weihnachtsweg rund um das Sorpesee-Vorbecken startet wieder. Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im Vorjahr feiert das „Airlebnis“ in Amecke seine zweite Auflage. Bis zum 8. Januar laden mehre Stationen dazu ein, die Weihnachtsgeschichte einmal auf eine etwas andere Art zu entdecken. Mal wird es nachdenklich, mal lustig - vor allem soll der Weihnachtsweg große und kleine Besucher zum Schauen und Staunen bewegen.

Mehr aus Sundern>>>

Damit das klappt hat sich das Organisationsteam rund um Judith Bittner, Julia Henneböle und Barbara Schröder wieder einiges einfallen lassen. „Wir wollen die erfolgreichen Dinge aus dem Vorjahr beibehalten und durch zusätzliche Angebote erweitern“, erklärt Judith Bittner. So wird es beispielsweise mit einem Elefanten und Kamelen neue Holzfiguren geben. „Eine Friedensstele erinnert an das Leid der Menschen in der Ukraine und zeigt, wie wichtig das Thema Frieden ist“, so Bittner.

Ein Modell mit Playmobilfiguren

Erstmals wird es auch ein Modell des gesamten Weihnachtswegs geben. Mit Hilfe von Playmobil-Figuren kann man das Geschehen entlang des Vorbeckens einmal aus einer anderen Perspektive erkunden. Auch die Kirche St. Hubertus wird erstmals in den Weg mit einer Station integriert.

Auch die Kreativität wird gefördert. Foto: Eric Claßen

„Im Vorjahr gab es Gott sei Dank keinen Vandalismus, auch deswegen haben die Aktion dieses Jahr wieder gestartet. Wir hoffen, dass das so bleibt“, erklärt Julia Henneböle. Unterstützt beim Aufbau der Stationen wurden die drei Frauen durch die „Saubermänner“ aus Amecke. Die Ehrenamtler zeigten großes Engagement bei den Vorarbeiten.

Was in Arnsberg und Sundern zu Weihnachten auf den Tisch kommt>>>

Für Kinder wird es erneut die Möglichkeit geben, Sterne aufzuhängen. In diesem Jahr sollen außerdem auch Friedenstauben aufgehangen werden. Und dann gibt es noch ein großes Kinderquiz mit vielen tollen Fragen rund um die Weihnachtszeit und die einzelnen Stationen. Die Zettel hierfür gibt es im Heimathafen. Dorthin kann man dann auch die ausgefüllten Zettel wieder zurückbringen. Als Belohnung wartet eine süße Überraschung von der Bäckerei Grote auf die Kinder.

Der Weihnachtsweg wird heute um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Hubertus in Amecke gestartet. Am Nachmittag bietet der Seglerclub von 13 bis 18 Uhr Waffeln am Clubhaus an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg