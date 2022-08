Wird Arnsbergerin bald Landwirtin des Jahres?

Arnsberg-Wennigloh. Geht der Ceres-Award 2022 an Katrin Schütz aus Wennigloh? Entscheidung fällt im Oktober.

Wird sie zur „Landwirtin des Jahres“ gekürt? Katrin Schütz hat sich in der Kategorie „Rinderhalterin/Rinderhalter“ bereits einen „Platz an der Sonne“ beim Ceres-Award 2022 gesichert: Schon bevor der prestigeträchtige Wettbewerb auf das Finale zusteuert, zählt die in Wennigloh lebende Wagyu-Züchterin zu den 30 besten Landwirtinnen/Landwirten im deutschsprachigen Raum (Deutschland Österreich Schweiz). Wagyu? Wie berichtet, bewirtschaftet Katrin Schütz seit 2019 gemeinsam mit ihrem Partner Christoph Willeke den Hof „Gut Bönkhausen“ am Ortsrand von Wennigloh. Auf mehr als 35 Hektar Weideland grasen dort knapp 90 der edlen, ursprünglich in Japan beheimateten Rinder. Katrin ist nicht nur mit der Aufzucht dieser Wagyus vertraut, außerdem liegen die gesamte Direktvermarktung, Organisation von Events und das Marketing in ihren Händen; den Online-Shop und die Buchhaltung „schmeißt“ die Powerfrau natürlich auch noch.

Eine Erfolgsgeschichte, denn der Betrieb des Paares hat schon einige Preise abgeräumt, zum Beispiel 2021 den Wagyu-Fleisch-Contest oder, vor zwei Jahren, den „Newbie Award“ für landwirtschaftliche Start-ups und innovative Ideen in Europa. Kommt bald eine weitere Auszeichnung hinzu? Zunächst ist noch ein wenig Geduld gefragt.

Ortstermin in Wennigloh

Mitte Juli waren zwei fachkundige Juroren – Markus Pahlke (agrarheute) und Jens Baltissen (Bundesverband Rind und Schwein) – auf dem Hof in Wennigloh zu Gast, ließen sich ausführlich erklären, wie dort gearbeitet wird. „Der Besuch hat fast fünf Stunden gedauert“, so Katrin Schütz. Ein Foto-Shooting für das landwirtschaftliche Onlineportal „agrarheute“ haben Katrin und Christoph ebenfalls absolviert.

Damit nicht genug, folgt in der kommenden Woche ein weiterer Ortstermin; dann schaut sich ein Kamerateam auf Bönkhausen um – und dreht einen Image-Film über die Zucht „Wagyu Sauerland“.

Dieser Film wird dann im Herbst beim Finale in Berlin zu sehen sein:

Am 12. Oktober werden in der Bundeshauptstadt sowohl die Sieger in den zehn Kategorien ausgezeichnet als auch die oder der Landwirtin/Landwirt des Jahres“ gekürt – kurz: „aus 30 mach 10 mach 1“.

In der Kategorie Rinderhalter gehören neben Katrin noch Lena Timmermann aus Nordloh (Niedersachsen) und Frieder Merdert aus Taubmoos (Bayern) zu den „Top 3“. Weitere Kategorien des Awards: Ackerbauer, Biolandwirt, Energielandwirt, Geflügelhalter, Geschäftsidee, Junglandwirt, Manager, Schweinehalter, Unternehmerin.

Sie alle werden bis zum letzten Tag des Wettbewerbs kein „Sterbenswörtchen“ darüber erfahren, ob sie in ihrer Kategorie den Sieg davon tragen oder sich gar die Krone des besten Landwirts in Deutschland/Österreich/Schweiz aufsetzen dürfen. Erst am Abend der Siegerehrung – die Preisverleihung erfolgt im Verlauf der „Nacht der Landwirtschaft“ im Zoo-Palast in Berlin mit anschließendem Abendessen im Spreegold Store – wird dieses gut gehütete Geheimnis gelüftet.

Wir drücken die Daumen, dass es an besagtem Abend heißt: „And the Winner is – Katrin!“

