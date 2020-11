„Wir können mit einer Verlängerung des Lockdowns in der Gastronomie leben. Wir kommen finanziell zurecht“, berichtet Helmut Tillmann, der seit fast 40 Jahren Gastwirt des Traditionslokals „Tillmann’s Bauer“ an der Langen Wende in Neheim ist.

Staatliche Hilfen

Für die Zeit des jetzigen Lockdowns im November ersetzt ihm der Staat 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats November und eine entsprechende Regelung ist für die Gastronomie auch im Dezember geplant. „Ein Offenhalten des Lokals hätte sich für uns im November nicht gelohnt, weil bereits Ende Oktober - als der Corona-Inzidenzwert im HSK über die Marke 100 stieg - die Gästezahl bei uns deutlich rückläufig war und entsprechend weniger Umsatz gemacht werden konnte“, berichtet der 63-jährige Gastwirt. Viele Stammtische seien Ende Oktober kurzfristig abgesagt worden.

Persönliche Auswirkungen des Lockdowns Wer wie Helmut Tillmann leidenschaftlich gern als Gastwirt arbeitet , spürt die persönlichen Auswirkungen des Lockdowns. „Er wird spätnachmittags bzw. abends ganz rappelig , weil er nicht ins Lokal gehen kann“, erzählt Ehefrau Heidrun. „Ich gehe jetzt viel wandern , weil ich ja nicht mehr im Lokal hin und hergehen kann. Die Bewegung fehlt mir “, berichtet Helmut Tillmann. Wie stark seine Stammgäste den Besuch in seinem Lokal vermissen, hat Helmut Tillmann bereits in vielen Gesprächen erfahren

Helmut Tillmann, der die Gäste mit Getränken versorgt, und seine 60-jährige Ehefrau Heidrun, die in der Küche das Essen zubereitet, sind dem Staat dankbar für die finanziellen Hilfen, die bereits im Frühjahrs-Lockdown von Mitte März bis Mitte Mai mit einem Pauschalbetrag von 3000 Euro pro Monat flossen und jetzt - bezogen auf 75 Prozent des Umsatzes wieder fließen werden. Das Wirts-Ehepaar bedauert allerdings, dass ihre Aushilfskräfte in Lockdown-Zeiten im Lokal nichts verdienen können.

Unabhängig von den konkreten Beschlüssen, die die Bundeskanzlerin am Mittwochabend verkündet, kündigte Helmut Tillmann bereits am Mittwochmorgen an, dass sein Lokal erst wieder am Dienstag, 5. Januar 2021, öffnen wird. „Ein zwischenzeitliches Öffnen lohnt nicht“, sagen Heidrun und Helmut Hillmann gleichlautend.

Umfrage in den Hotels „Pemü“ und „Zum Landsberger Hof“

Wie sieht es nun in der heimischen Hotellerie aus? Auch diese Betriebe sind von der Verlängerung des Lockdowns betroffen. „Da wir zurzeit nur Zimmer an Geschäftsreisende und nicht an Touristen vermieten dürfen, sind im laufenden November durchschnittlich täglich nur ein bis zwei Zimmer von unseren insgesamt 17 Zimmern (mit 34 betten) vermietet“, berichtet Klaus Willmes, Inhaber des Arnsberger Hotels „Zum Landsberger Hof“.

Am Mittwochmorgen - noch vor Bekanntgabe der Beschlüsse durch die Bundeskanzlerin - gab Willmes seiner Hoffnung Ausdruck, dass er am 2. Weihnachtstag öffnen darf. Denn es gab schon einige Tischreservierungen. Denn vor den Beratungen in Berlin war nur von Lockdown-Verlängerung bis 20. Dezember die Rede. Vom 27. bis 31. 12. werde der Landsberger Hof geschlossen sein, weil sich das Geschäft nicht lohne.

Teilnehmer von Notärzte-Seminaren als Hotelgäste

Die Betreiber des Neheimer Hotels „Pemü“, Susanne und Wolfgang Hassel, haben kein Verständnis für den behördlich verordneten eingeschränkten Betrieb. „Angesichts der von uns getroffenen Coronaschutzmaßnahmen sehe ich keine Corona-Ansteckungsgefahr für unsere Gäste“, sagt Susanne Hassel. Auch im Pemü dürfen derzeit keine Touristen übernachten, die Hoteliers haben aber den Vorteil, dass manche Teilnehmer der Notärzte-Seminare, die im Neheimer Kaiserhaus stattfinden, gern ein Hotel mit fußläufiger Verbindung zum Kaiserhaus buchen wollen, zumal wenn sie mit der Bahn anreisen. „So kommen wir im Endeffekt zurecht. Weihnachten und Neujahr ist unser Hotel aber geschlossen“, berichtet Wolfgang Hassel.