WM-Team-Tippspiel: Diese Tipp-Truppe jubelt mit Argentinien

Arnsberg/Sundern. Finale des lokalen Team-Tippspiels zur WM war nicht weniger spannend als das Endspiel der Weltmeisterschaft. Lesen Sie hier, wer am Ende jubelte.

Die Bökelbergstürmer sind Tipp-Weltmeister im WM-Team-Tippspiel für Arnsberg und Sundern. Vorangegangen war ein 10:9-Sieg in einem packenden Tipp-Finale gegen die Altherrenkicker des TuS Bruchhausen.

Nach dem Spiel um Platz drei lagen die Bökelbergstürmer mit 10:8 in Führung. Beide Teams landeten hier zwei „Dreier“ mit ihren exakt richtigen 2:1-Tipps. Im Gegensatz zu den Bökelbergstürmern setzten die Bruchhausener aber auch zweimal auf Marokko und gerieten dadurch in Rückstand.

Ab dann jubelten die Gladbach-Fans mit den Argentiniern. Deren 1:0-Treffer bedeutete bereits eine 16:10-Führung für die Bökelberg-stürmer, das 2:0 gar einen 18:10-Vorsprung. Mit dem 2:1 erhöhte sich die Führung auf 22:12. Es war klar: Nur ein Frankreich-Sieg würde den Altherrenkickern des TuS Bruchhausen noch zum Sieg verhelfen. Auch mit dem 2:2-Ausgleich führten die Bökelbergstürmer noch mit 10:9. Und nach dem 3:2 in der Verlängerung? Da stand es wieder 16:10 für die Gladbach-Anhänger. Und nach dem 3:3 dann wieder 10:9. Das war der Endstand, weil bei den Tipps das Ergebnis vor Elfmeterschießen gewertet wird.

Im Vorfeld hatten sich beide Teams Gedanken dazu gemacht, was sie mit dem Tippspiel-Erlös anstellen wollen. Die Bruchhausener wollten das Geld gern im Dorf lassen und der Aktion „Enten helfen Enten“ zuführen. „Dieses Projekt startet Anfang 2023“, erklärt Marcel Osthoff das neue Bruchhausener Dorf-Hilfswerk.

Schon vor dem Finale zufrieden zeigten sich auch die Bökelbergbergstürmer. Teamleiter André Schröder erklärt: „Selbsterklärend sind wir als Debütant sehr zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden und möchten natürlich nun auch den Titel“, sagte er bei Abgabe der Tipps. Zum Spendenzweck guckten sich die Bökelbergstürmer die „Torfabrik Meschede“ aus.. „Die Torfabrik Meschede ist eine begeisterte Fußballmannschaft für Menschen mit Behinderungen. Für die Spieler in diesem Verein ist Fußball ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens“, erklärt Schröder. Die Verbindung zu den Bökelbergstürmern werde nicht zuletzt dadurch gestärkt, dass mit Tim Sölken ein Mitglied unseres Fanclubs seit 2019 das Trikot der Torfabrik Meschede trägt. „Wenn er nicht selbst, wie einst Günter Netzer, auf Torejagd ist, besucht er regelmäßig mit uns die Spiele im Borussia-Park“, so Schröder. Wenn möglich, haben die Bökelbergstürmer die Torfabrik Meschede in der Vergangenheit auch schon als Fans supportet. „Die Leidenschaft und Freude, die in der Mannschaft und ihrem Umfeld für den Fußball besteht, ist unbeschreiblich und sehr erhellend. Wir möchten mit der Spende den Zusammenhalt anerkennen und das Vereinsleben der Torfabrik Meschede unterstützen und fördern“, so die Bökelbergstürmer, „Teil eines Teams zu sein und zum gemeinsamen Erfolg beizutragen, ist eine großartige Erfahrung“.

Sie lagen richtig

Spiel um Platz 3: Kroatien - Marokko 2:1.

Drei Punkte (exakt richtiges Ergebnis): André Schröder, Angelika Figgen (beide Bökelbergstürmer), Udo Wieneke, Michael Blender (beide TuS Bruchhausen Alte Herren); Ein Punkt (richtige Tendenz): Thomas Figgen, Peter Asshauer, Dietmar Klauke, Stepahnie Schröder (alle Bökelbergstürmer), Thomas Nolte, Marcel Osthoff (beide TuS Bruchhausen Alte Herren)

Finale: Argentinien - Frankreich 3:3.

Drei Punkte: kein Tipper; Ein Punkt: Thomas Nolte.

Das ist der Endstand- Foto: Manuela Nossutta

