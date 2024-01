Wofür Sieger Matthias Fricke „seine“ 2000 Euro investiert

Arnsberg-Müschede Gewinner des WP-Wettbewerbs „Junges Engagement“ behält das Preisgeld natürlich nicht für sich. Was damit passiert, verraten wir hier.

Wer sagt denn, dass sich Einsatz oftmals nicht lohnt? Die Gewinner unseres Wettbewerbs „Junges Engagement“ jedenfalls dürfen sich über lukrative Geldpreise freuen. Obwohl finanzieller Anreiz bei ihrem vielfältigen Einsatz für die Allgemeinheit natürlich keine Rolle spielt, nimmt man ein paar Scheinchen gerne mit - und je höher die Platzierung, desto mehr davon sind es.

Matthias Fricke, der Erstplatzierte des Wettbewerbs 2023/24, darf sich über die Summe von 2000 Euro freuen; die fließen selbstverständlich nicht in seinen persönlichen Geldbeutel, sondern in die Kasse der Jungschützen-Kompanie der Müscheder Schützen. Und auch dort schlägt die „Kohle“ keine Wurzeln, denn die Renovierung des Jugendraums steht auf dem Plan.

Matthias Fricke, hier am Tresen der bereits länger renovierten Müscheder Ehrenamtskneipe, investiert das Preisgeld für die „Aufhübschung“ des Jugendraums der Schützen. Foto: Torsten Koch / Arnsberg

„Der ist echt in die Jahre gekommen“, verrät Matthias. Um dem verstaubten 1980er-Jahre Flair den Garaus zu machen, sind die beiden Tausender daher nicht nur sehr willkommen, sie werden bei der Renovierung wohl auch komplett draufgehen. Eine abgewetzte Theke, ein alter Kühlschrank, ein paar Tische - da fühlen sich die jungen Müscheder Hubertus-Schützen alles andere als wohl - zumal in direkter Nachbarschaft bereits eifrig Hand angelegt wurde: „Unser Versammlungsort ist der Vorraum der Schießanlage“, beleuchtet der erste Preisträger die Location. Früher habe die inzwischen nicht mehr aktive Schießgruppe dort geübt, in der Zwischenzeit sei ein Probenraum für Musikkapellen und -gruppen entstanden. Geschossen wird dort nur noch einmal jährlich - am Wochenende 26./27. Januar ist es wieder so weit.

Ein neuer Anstrich mit frischen Farben, eine Foto-Pinwand, ein paar neue Sitzmöbel - und, wenn das Geld noch reicht - einen Beamer oder Fernseher. Matthias Fricke - Kompanieführer Jungschützen Müschede und Junges Engagement-Sieger, zu den Preisgeld-Plänen

Danach wollen die Jungschützen dann sofort Hand anlegen - und auch aus dem bisherigen Vorraum ein Schmuckstück machen. „Ein neuer Anstrich mit frischen Farben, eine Foto-Pinwand, ein paar neue Sitzmöbel - und, wenn das Geld noch reicht - einen Beamer oder Fernseher“, hat Fricke, Chef der Jungschützen-Kompanie, schon ganz konkrete Vorstellungen. Wenn alle mit anpacken, und davon ist auszugehen, sollte die „Aufhübschung“ schnell erledigt sein. Vielleicht ja schon zur demnächst anstehenden Kompanieversammlung. „Auf jeden Fall aber bis zum Schützenfest“, nimmt der 22-Jährige den Zeitdruck ein wenig aus dem Kessel. Das wird dieses Jahr am zweiten Wochenende im Juli gefeiert. Wer den engagierten Kompaniechef und seine Jungs kennt, dürfte davon ausgehen, dass alles schneller renoviert wird.

Wer Matthias Fricke nicht kennt, hier nochmal ein kurzes Porträt des Erstplatzierten beim „Jungen Engagement“ der WP: „Im Jahr 2017 bin ich der Müscheder Schützenbruderschaft beigetreten, damals war ich 16“, blickt der heute 22-jährige Müscheder zurück. Familientradition spielte eine Nebenrolle, einige enge Angehörige sind ebenfalls dem grünen Rock verfallen: „Es stand nie zur Debatte, nicht Mitglied zu werden“, sagt er. Doch im Vordergrund stand und steht bis heute der Spaß an der Sache. Darauf fußt auch sein vielfältiges Engagement: Matthias ist seit 2019 Kompanieführer der Jugendkompanie, an deren Ausbau und Mitgliederzuwachs der junge Mann großen Anteil hat. Organisation sämtlicher Aktivitäten, Gewinnung von Neuzugängen und Stärkung der Gemeinschaft steht auf seinem Ehrenamt-“Spiker“. Weitere Details über Matthias finden Sie hier.

