Wohin führt der Weg des SGV Niedereimer?

Niedereimer. Die Abteilung muss dringend eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden finden. Günter Lichte ist jetzt Ehrenmitglied.

Der Macher an der SGV-Hütte am Stemberg in Niedereimer, Günter Lichte, will aufgrund seines Alters kürzer treten. Seit 2004 wurden unter seiner fachlichen Federführung zahlreiche Um- und Anbauten sowie Restaurierungsarbeiten an der Hütte durchgeführt. Ebenso hat er sich in all den Jahren um die Vermietung gekümmert.

Auf Grund dieser vieler Verdienste wurde er jetzt in der SGV-Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorsitzenden Bernd Kremer zum Ehrenmitglied ernannt. In seine Fußstapfen tritt nun sein ehemaliger Stellvertreter Wolfgang Menn.

Ferner wurden an diesem Abend der 1. Vorsitzende Bernd Kremer, die Schriftführerin Bärbel Ricke und der Naturschutzwart Bernhard Döring in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt in das Führungsgremium der Abteilung wurden Heinrich Hanfland als Brauchtumswart und Friedrich Bienstein als Kassenprüfer. Die Ämter des 2. Vorsitzenden und des Pressewarts sind allerdings weiterhin vakant.

Die Corona-Pandemie hat viele Aktivitäten eingeschränkt

Das neue Ehrenmitglied Günter Lichte, Vorsitzender Bernd Kremer und Hüttenwart Wolfgang Menn (von links). Foto: Detlev Becker

Vor den Wahlen informierte Wanderwart Bernhard Drees darüber, dass im Coronajahr bei 63 Wanderungen insgesamt 661 Kilometer von 490 Wanderfreundinnen und Wanderfreunden zurückgelegt wurden. Deren Leitung übernahmen 18 Wanderführerinnen und Wanderführer.

In seinem letzten Bericht schilderte dann Hüttenwart Günter Lichte von den durchgeführten Wartungsarbeiten und der Durchforstung des Außengeländes. Allerdings gab es, bedingt durch behördliche Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie, nur zwei Hütten-Vermietungen.

Der Natur- und Brauchtumswart Bernhard Döring sowie der Wegewart Heinrich Hanfland hatten im letzten Jahr coronabedingt kaum Aufgaben. Zuletzt berichtete schließlich Vorsitzender Bernd Kremer noch von zukünftigen strukturellen Veränderungen im Bezirks- und Regionalverband des Sauerländischen Gebirgsvereins.

„Gerade Vermietungen und Veranstaltungen sind extrem wichtige Einnahmequellen“

Im kommenden Jahr möchte der SGV Niedereimer dann wieder aktiver werden. So sollen häufiger Wanderungen durchgeführt und ein coronakonformes Kaffeetrinken der Frauen organisiert werden. Dies soll mithelfen, den finanziell angeschlagenen SGV, erklärte Schatzmeister Winfried Sölken, wieder auf die Beine zu helfen.

„Denn gerade Vermietungen und Veranstaltungen sind extrem wichtige Einnahmequellen.“ Über eine Spende der Volksbank in Höhe von 1000 Euro kann sich der SGV daher besonders freuen. Dafür soll eine Spülmaschine angeschafft werden.

Der Vorstand will sich jetzt um Lösungen bemühen

Diese guten Vorsätze lenken allerdings vom derzeit eigentlichen Problem nur ein wenig ab. Denn nur durch eine weitere Amtszeit des Vorsitzenden Bernd Kremer blieb der SGV-Abteilung Niedereimer die Auflösung bisher erspart. Nun aber muss in der nächsten Zeit dringend entweder eine neue Vorsitzende oder ein neuer Vorsitzender gefunden oder es müssen andere Lösungen angestrebt werden.

Darum will sich der Vorstand nun verstärkt kümmern und Vorschläge in der nächsten Versammlung unterbreiten. Es wäre allerdings sehr schade, wenn der so erfolgreiche SGV Niedereimer gänzlich von der Bildfläche verschwinden würde, so Bernd Kremer.

