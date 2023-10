Freizeittipps Wohin in Arnsberg am Wochenende? Travestie oder Robin Hood

Arnsberg. Am kommenden Wochenende wird es mal wieder ein besonderes Programm für Erwachsene, aber auch ein spannendes Event für die ganze Familie geben.

Ein Festival der besonderen Art hält am Samstag erneut Einzug im Sauerland-Theater. Das „Festival der Travestie – Maria Crohn&Friends 2023“ ist die neue Bühnenshow des Ensembles, das bereits vergangenes Jahr erfolgreich im Sauerland-Theater gastierte. Namhafte Travestie-Künstler, die man bereits aus den Medien kennt, werden Teil dieser imposanten Show sein. Die Akteure werden das Publikum wieder mit bunten Farben, schillernden Kostümen, musikalischen Highlights und natürlich Parodien im Stil des Cabarets verwöhnen. Da wird das Sauerland-Theater kurzzeitig zum Berliner Friedrichstadtpalast.

Es sind noch wenige Restkarten ab 40 Euro verfügbar, die an allen bekannten Vorverkaufsstellen (Score-Shop Neheim, Reisebüro Meyer Arnsberg, Buchhandlung Sonja Vieth Arnsberg oder beim Verkehrsverein Arnsberg) auch kurzfristig noch abgeholt werden können.

Beginn ist am Samstag um 20 Uhr und Parkplätze sind direkt vor dem Theater vorhanden. Sauerland-Theater, Feauxweg 9 in 59821 Arnsberg.

Für die Kleinen

Der Wildwald Voßwinkel wird am kommenden Samstag zum Revier für Bogenschützen oder die, die es mal werden wollen. In Kooperation mit den Feldbogenschützen Wickede können verschiedene Jagdtechniken wie Speer, Schleuder, Pfeil und Bogen ausprobiert werden. Auf einem Parcours dürfen alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen oder verfeinern. Für jede Station im Parcours kann man Punkte sammeln und nimmt zum Abschluss automatisch an einer Verlosung mit tollen Preisen teil. Referent Reimund Theimann begleitet durch den Workshop, und Kinder dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen. Eine Anmeldung ist diesmal nicht erforderlich.

Beginn ist am Samstag um 10 Uhr. Kinder zahlen eine Teilnahmegebühr von 1,50 Euro und Erwachsene 2,50 Euro, plus den Eintrittspreis zum Wildwald.

Eine Tageskarte für Kinder kostet 5 Euro und für Erwachsene 8 Euro. Familienkarten kosten am Samstag 21 Euro. Wildwald Voßwinkel, Bellingsen 5 in 59757 Arnsberg.

