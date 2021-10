Wohnen im HSK: Alle Serienteile im Überblick

Die Wohnsiedlung Unterm Römberge, in Arnsberg von oben. Die Serie „Wohnen im HSK“ nimmt jedoch den gesamten Hochsauerland in den Blick.

Hochsauerlandkreis. Wie leben die Menschen im Hochsauerlandkreis? Welche Wohnkonzepte werden in Zukunft wichtig sein? Die neue Serie „Wohnen im HSK“ im Überblick:

Welche Baugebiete gibt es im Hochsauerlandkreis? Wie leben die Menschen hier? Wie wird sich der Wohnungsbau in Zukunft ändern und welche Möglichkeiten gibt es, energieeffizient und klimaschonend zu sparen? All diese Fragen stehen in der neuen WESTFALENPOST Serie „Wohnen im HSK“ im Mittelpunkt. Ob nun die Finanzierungstipps vom Baufinanzierungsexperten oder der Einblick in das selbstbestimmte Wohnen für Senioren – jeweils zwei Teile pro Wochen behandeln unterschiedlichste Bereiche des Wohnens im Hochsauerlandkreis. Folgend finden Sie eine Übersicht über die Serienteile.

Baugebiete im Hochsauerlandkreis

Wo sind derzeit oder in Zukunft Bauflächen in Arnsberg, Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg, Sundern und Winterberg? Zum Beginn der Serie „Wohnen im HSK“ gibt es einen Überblick über alle städtischen und teils privaten Baugebiete in den zwölf Kommunen des Hochsauerlandkreises.

Exklusive Loft-Wohnungen in Neheim

48 Loft-Wohnungen befinden sich heute in der ehemaligen Leuchtenfabrik in Neheim. Was unter anderem Frederik Pielok mit seinem Unternehmen Loft-Concept dort geschaffen hat und wie die Lofts von innen aussehen, lesen Sie hier.

