Wohnungseinbruch in der Hüstener Marktstraße

Einbrecher waren am ersten Weihnachtstag in der Hüstener Marktstraße am Werk (Symbolbild).

Hüsten. Nach Einbrechern, die am ersten Weihnachtstag in Hüsten ihr Unwesen trieben, fahndet die Kripo.

Bisher noch unbekannte Täter drangen am ersten Weihnachtstag, Samstag, 25. Dezember, irgendwann in der Zeit zwischen 19 Uhr und 22 Uhr im Bereich der Marktstraße über ein Fenster in eine Wohnung in Hüsten ein. Dort durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Die Täter konnten unerkannt ent­kommen.

Hinweise bitte telefonisch an die Polizeiwache Hüsten, 02932-9020 3211.

