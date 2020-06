Woolworth öffnet am 1. Juli in Neheimer Marktpassage

Neheim. Die Neheimer Marktpassage öffnet am Mittwoch, 1. Juli. Woolworth beginnt um 9 Uhr mit dem Verkauf.

Am Mittwoch, 1. Juli, wird die Neheimer Marktpassage nach umfangreichen Kernsanierungsarbeiten wieder eröffnet. Ins Obergeschoss der Passage kehrt das Aktionskaufhaus Woolworth zurück.

1200 Quadratmeter Verkaufsfläche

Zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs teilt Woolworth vorab mit: Am Mittwoch, 1. Juli, um 9 Uhr beginnt Woolworth mit dem Verkauf in der Marktpassage. Auf der knapp 1200 Quadratmeter großen Verkaufsfläche bietet Woolworth rund 6000 Artikel für den täglichen Bedarf. Zur Neueröffnung lockt das Traditionsunternehmen mit besonders günstigen Angeboten und Aktionen.

Woolworth ist auch im Arnsberger Brückencenter vertreten

Zum Warenangebot gehören zum Beispiel eine große Auswahl an Heimtextilien und kleineren Küchen- und Haushaltsartikeln. „Markenaktionen haben wir auch immer wieder“, sagt Bezirksleiter Oliver Dortschack. Neben dem Kaufhaus in Neheim betreibt Woolworth einen weiteren Standort im Brückencenter in Arnsberg sowie über 100 weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen. In Deutschland ist Woolworth an über 430 Standorten vertreten. Gemeinsam mit Mitarbeitern und Kunden will das Unternehmen weiter wachsen –Ziel sind 800 Kaufhäuser bundesweit.

Über weitere Betriebe, die in der Neheimer Marktpassage öffnen werden, wird die WP noch berichten.