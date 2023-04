WP Arnsberg verlost 2x2 Karten für den Irish Rock in den Mai

Mitmachen und gewinnen

In Zusammenarbeit mit den Schreppenberger Schützen verlost die Westfalenpost Arnsberg Sundern 2 x 2 Eintrittskarten für das Event „Irish Rock in den Mai“.

Sie möchten gewinnen und dabei sein? Dann schreiben Sie einfach bis zum 23. April eine Email an gewinnspiel-arnsberg-wp@funkemedien.de und nennen Sie uns das Kennwort „Irish Rock“.

Zwei Gewinner oder Gewinnerinnen erhalten jeweils zwei Eintrittskarten für das Irish-Rück-Konzert am 30. April – dafür werden die Namen auf die Gästeliste gesetzt, so dass der oder die Gewinnerin an der Abendkasse nur seinen bzw. ihren Namen nennen muss.

Der Gewinner bzw. die Gewinnerin wird per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.