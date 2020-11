Zahnarzt: Vorsorgeuntersuchung gut für Zähne und Geldbeutel

Arnsberg. Zahnarzt: In Corona-Zeiten sichern Jugendliche Bonus mit nur einer Vorsorge-Untersuchung. Praxisbesuch birgt kaum Risiken.

Mundhygiene ist für das allgemeine Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung – die Vorsorge-Untersuchung beim Zahnarzt – trotz oder gerade wegen Corona – unersetzlich; nicht nur (aber auch) wegen des Bonusanspruchs. Wir haben dazu Dr. Andreas Lintel-Höping „auf den Zahn gefühlt“.

Der Neheimer Dentist bestätigt zu Beginn – stellvertretend für seine heimischen Kollegen und in Absprache mit der zahnärztlichen Bezirksstelle – eine Regelung, die Kinder und Jugendliche betrifft, und für deren Eltern bares Geld wert sein kann. Worum es geht?

Höherer Festzuschuss „Außerhalb von Corona“ gilt: Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahren erhalten im Falle eines Falles nur dann einen höheren Zuschuss zu Zahnersatzkosten, wenn sie in den vorangegangenen fünf Jahren in jedem Halbjahr zur zahnärztlichen Vorsorge gegangen sind. Seit dem 1. Oktober dieses Jahres bekommen gesetzlich Krankenversicherte für Zahnersatz mehr Geld von der Krankenkasse. Der sogenannte Festzuschuss wurde von 50 auf 60 Prozent erhöht. Wer mit seinem Bonusheft nachweist, dass er jedes Jahr zur Kontrolle beim Zahnarzt war, erhält seit Oktober zudem einen höheren Bonus.

„Eltern sollten für das laufende Kalenderjahr wissen, dass es während der Coronakrise eine Sonderregelung gibt. Wenn Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren im ersten Halbjahr 2020 aufgrund der Pandemie nicht zur zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchung gehen konnten, führt dies nicht zum Verlust des Bonusanspruchs“, erklärt Dirk Schneider. Es bedeute aber auch, dass zumindest im zweiten Halbjahr der Zahnarzt unbedingt aufgesucht werden muss, um den Bonus zu erhalten, so der AOK-Service­regionsleiter weiter.

„Korrekt“, bestätigt Dr. Lintel-Höping nach Rücksprache mit der Zahnärztekammer. Für junge Patienten reiche dieses Jahr ein Stempel im Bonusheft. Eine Sonderregelung für Erwachsene gibt es aber nicht. Wer „Ü 18“ ist, braucht ohnehin nur einen Vorsorge-Nachweis pro Jahr, kommt um diese Untersuchung aber auch im „Corona-Jahr“ nicht herum. Muss er aber auch gar nicht, denn: „Es gibt kein besonderes Risiko bei einem Zahnarztbesuch“, versichert Andreas Lintel-Höping – ganz im Gegenteil: Erst beim Deutschen Zahnärztetag vor einer Woche wurde betont, dass die Infektionsgefahr in den Praxen äußerst gering sei.

Strengste Hygienevorschriften

Schon vor der Pandemie gab es dort strengste Hygienevorschriften, deren Einhaltung auch von den Gesundheitsbehörden regelmäßig kontrolliert wird. Es gibt kaum einen anderen Berufsstand, der bereits routinemäßig Flächen- und Händedesinfektion einsetzt – und bei dem Handschuhe, Visier und Mund-Nasen-Schutz zur Standardausrüstung gehören.

Trotzdem hat es im ersten Halbjahr einen Rückgang beim Patientenaufkommen gegeben – auch im Raum Arnsberg? „Generell waren die Menschen vor allem in den ersten Monaten der Pandemie eher zurückhaltend“, so Dr. Lintel-Höping. Aber im zweiten Halbjahr haben wir wieder das normale Niveau erreicht, so der Neheimer Zahnmediziner weiter. Den Zahnarztbesuch als „zu riskant“ ausfallen zu lassen, sei inzwischen eher die Ausnahme.

Riskant hingegen kann der Verzicht auf eine zahnärztliche Behandlung werden – und das nicht mit Blick auf den möglicherweise gefährdeten Bonus: Gerade Vorsorgetermine sind sehr wichtig, um Karies zu erkennen, eine Parodontitis-Erkrankung durch regelmäßige, professionell durchgeführte Zahnreinigungen zu verhindern oder aber auch, um ernsthafte Krankheiten wie Krebs in der Mundhöhle frühzeitig festzustellen. Diese Behandlungen können und dürfen nicht über einen längeren Zeitraum aufgeschoben werden.

Schnell Termin vereinbaren

Also – am besten sofort den „Zahnarzt des Vertrauens“ anrufen und rechtzeitig bis zum Jahresende einen Termin zur Vorsorgeuntersuchung vereinbaren. Nicht nur im Geldbeutel, sondern auch im Mund, macht sich das gut...