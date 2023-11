Zeitreise zu „Schützen-Schätzen“

Arnsberg In der Arnsberger Kulturschmiede gibt es eine humorvolle Zeitreise mit vielen Schützen-Highlights

Der Arnsberger Heimatbund lädt zusammen mit den Bürgerschützen und in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt zum Filmabend ein. „Schützen-Schätze“ ist der Abend überschrieben, der am Dienstag, 14. November, und am Donnerstag, 16. November, in der Kulturschmiede an der Apostelstraße steigt.

Eine Zeitreise mit vielen Schützen-Highlights zeigt an diesen Abenden, wie es schon damals war und worauf sich die Schützen jedes Jahr wieder freuen. Werner Bühner hat einen humorvollen Rückblick auf die Schützenfeste ab den 1970er-Jahren zusammengestellt, manche Schützenbrüder und -schwestern werden sich in den Filmchen wiedersehen oder zumindest ihren Nachbarn ein erstauntes „schau mal, wer da an der Theke steht“ zuraunen.

Zu sehen sind Ausschnitte von den Königin-Konzerten am Sonntagmorgen im Festzelt, aber auch der Beginn der Schützenfeste auf dem Schlossberg, wenn es gilt, „Signale nach Oeventrop“ zu senden. Schützen sind und waren immer gute Freunde der Musik, aber können oder konnten sie auch immer „richtig gut“ singen? Dieses Geheimnis wird bei den Filmabenden mit einem zwinkernden Auge gelüftet.

Karten bei Vieth

Karten für die „Schützen-Schätze“ gibt es im Vorverkauf zum Preis von 5 Euro bei Buchhandlung Sonja Vieth, Alter Mark 10, 59821 Arnsberg. Eine Abendkasse wird für beide Veranstaltungen nicht eingerichtet. Einlass ist bei freier Platzwahl jeweils ab 18.15 Uhr, Beginn ist um 19.00 Uhr.

