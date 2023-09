Zerfall und Schönheit im Kunstwerk in Neheim

Arnsberg. Das besondere Etwas in Arnsberg-Neheim bietet am Samstag die Werkstattgalerie „Der Bogen“ im Kunstwerk am Kaiserhaus. „Edelfäule“ Vernissage.

Wer am kommenden Wochenende einen entspannten Spaziergang bei nicht ganz so heißen Temperaturen mit etwas Kultur und Musik verbinden möchte, wird hier fündig.

Viel Spaß mit wenig Geld

Am Samstag lädt die Werkstattgalerie „Der Bogen“ im Kunstwerk am Kaiserhaus zur Eröffnung der Vernissage mit dem Titel Edelfäule ein. Liest man den Titel, so assoziiert man sicherlich zunächst damit etwas, was man nicht in einer Ausstellung erwarten würde und gerade das möchte Künstler Maurice Fey auch herauskitzeln. Diese Spannung zwischen Zerfall und Schönheit soll in den Werken im Vordergrund stehen, denn Schönheit findet sich auch dort, wo so mancher dies niemals vermuten würde.

Die Bilder von Maurice Fey sind mit unterschiedlichen Techniken entstanden, so werden gemalte Stücke, aber auch Radierungen und Zeichnungen im Repertoire zu finden sein. Die Werkstattgalerie möchte, neben den bereits etablierten Künstlern, auch junge Talente fördern und somit ist Maurice Fey mit seinen 24 Jahren und ungewöhnlichen Ideen absolut sehenswert. Die Vernissage wird um 18 Uhr eröffnet. Ab 19 Uhr untermalt dann Apodion mit Live Music die Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.

