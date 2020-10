Ziel: Das Selbstwertgefühl von psychisch Kranken stärken

Neheim. Immer mehr Menschen werden psychisch krank. Von 2008 bis 2019 nahmen laut einer bundesweiten AOK-Studie die Fehltage am Arbeitsplatz wegen psychischer Erkrankung um 67,5 Prozent zu! Diese Entwicklung spiegelt sich auf lokaler Ebene in einer immer stärkeren Nachfrage nach Beratung wider, die der Förderkreis Psychische Gesundheit (FPG) in der Kontakt- und Beratungsstelle an der Neheimer Goethestraße 19 anbietet. Über die Gründe für die Zunahme an psychischen Erkrankungen und die Hilfsmöglichkeiten, die der Förderkreis bietet, sprach unsere Zeitung mit Mirvat El-Dessouki, die seit November 2019 die Kontakt- und Beratungsstelle des FPG leitet.

Wie stark ist die Nachfrage nach Beratung in Neheim?

Mirvat El-Dessouki: Zweifelsohne ist die Nachfrage stark gestiegen. Ich vergebe viele Beratungstermine. Auch wenn mein Terminkalender schon für die nächsten Tage voll ist, bleibt es beim FPG grundsätzlich dabei, dass Hilfesuchende zunächst einmal direkt über mein Telefon 02932 /9311812 oder 0152/01768015 oder persönlich am FPG-Sitz an der Goethestraße mit mir Kontakt aufnehmen können, um dann ein näheres Beratungsgespräch zu vereinbaren. Ich bin allerdings keine Psycho-Therapeutin, sondern Diplom-Sozialarbeiterin. In Gesprächen mit dem Ratsuchenden kann ich mit ihm Wege erarbeiten, die ihm helfen können.

Wie können diese Wege aussehen?

Eine direkte Vermittlung zu einem Psychotherapeuten bzw. Psychotherapeutin ist heutzutage schwierig, weil deren Arbeitskapazität mit Klienten schon auf Monate bis zu einem Jahr ausgelastet ist. Dort ist also Geduld gefragt. Gleichwohl kann unsere Beratungsstelle durchaus auch kurzfristig helfen. Beim FPG in Neheim leite ich mehrere Gesprächsgruppen: Für Menschen mit Borderline-Erkrankung oder Depressionen oder Psychosen. Schon allein die Tatsache, dass Teilnehmer in den Gruppen erfahren, dass es Menschen mit gleichen Krankheitserfahrungen gibt, hilft dabei, mit der Krankheit umzugehen. Mir ist auch wichtig, dass es nicht nur einen traurigen Erfahrungsaustausch gibt. Es kann und sollte auch gelacht werden - natürlich bei passender Gelegenheit und mit etwas Selbstironie.

Was gibt es noch an FPG-Hilfsangeboten?

Es gibt insbesondere den Offenen Treff beim FPG. Hier gibt es Gelegenheit, andere Menschen kennen zu lernen, vielleicht auch näher, zum Beispiel an einem Wochenende etwas Gemeinsames zu unternehmen. Denn manche psychisch Erkrankte leiden auch an Einsamkeit. Dann könnten Gemeinschaftserlebnisse am Wochenende der Psyche gut tun. Wer Hilfe im Alltag benötigt, dem kann ich die Hilfe von Mitarbeitern aus dem Dienst „Ambulant Betreutes Wohnen“ vermitteln. Dieser Dienst ist auch im Hausye des Förderkreises Psychische Gesundheit ansässig. Diese Mitarbeiter besuchen dann psychisch Kranke in deren Wohnungen und helfen im Alltag. Es gibt auch Gruppenangebote, di auch auch durch Mitarbeiter des Ambulanten Betreuten Wohnens angeboten werden, zum Beispiel Kreativ-, Elektrorecycling- und Bikergruppe.

Weshalb werden Menschen psychisch krank?

Ich nenne einige Beispiele: Es gibt genetische Faktoren, Veränderungen des Gehirns, nicht verarbeitete Traumata, psychische Erkrankung der Eltern, Verlust des Arbeitsplatzes, Tod eines wichtigen Menschen. Es geht aber auch um Alkohol- und Drogenmissbrauch. Gerade in der Jugend kann das Veränderungen des Gehirns bewirken.

Was raten Sie?

In den Gesprächen, die ich mit den Ratsuchenden führe, geht es um neuen Erkenntnisgewinn der Ratsuchenden. Es geht insbesondere darum, das Selbstwertgefühl zu steigern und zu erkennen: „Muster, die mir als Kind dienlich waren und mich vielleicht sogar gerettet haben, brauche ich heute nicht mehr.“ Es geht darum, eigene Stärken zu erkennen und Schwächen anzunehmen.