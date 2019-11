Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zucchiniflan mit Feldsalatpesto als Vorspeise

Feldsalatpesto:

Zutaten: Walnüsse 40 Stk; Feldsalat 100 g; Italienischer Hartkäse 50 g; Olivenöl 80 ml; Salz; Balsamico Essig 1 EL.

Zubereitung: Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne anrösten. Herausnehmen und abkühlen. Feldsalat waschen, putzen und verlesen. Die Hälfte des Salates in kochendem Wasser kurz überbrühen. Den Feldsalat abschrecken und in zwei Portionen ausdrücken. Die andere Hälfte des Salates und Käse fein hacken. Das Öl unterarbeiten und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zucchiniflan:

Zutaten: 2 kleine Zucchini; 1 Knoblauchzehe(n); Olivenöl; Salz; 1 Bund Minze; 2 Eier; 100 ml Sahne; 50 ml Milch; Meersalz; Pfeffer (schwarzer aus der Mühle).

Zubereitung: Die Zucchini längs vierteln und die Kernhäuser herausschneiden. Klein würfeln und mit Salz mischen. 30 Minuten ziehen lassen; dann in ein Sieb geben, kurz mit kaltem Wasser abbrausen und abtropfen lassen. Knoblauchzehe fein würfeln und in Olivenöl kurz anbraten. Unter die Zucchinistreifen mischen. Minzblätter in feine Streifen schneiden. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Wasser für ein Wasserbad zum Kochen bringen. Die Eier mit der Sahne und der Milch aufschlagen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Gemüsewürfel in kleine Gläser füllen (z.B. Schnapsgläser), Minzstreifen darauf geben und mit der Eiersauce aufgießen. Die Gläser in eine Auflaufform stellen und das heiße Wasser etwa bis zur Mitte der Gläserhöhe einfüllen und sofort in den Backofen stellen. Die Hitze auf 160 Grad reduzieren, ca. 35 Minuten backen. Die Eimasse muss gestockt sein.