Zum Jahresende mehr Arbeitslose in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern/HSK Schlechte Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen wuchs im Dezember 2023 sowohl in Arnsberg als auch in Sundern.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember 2023 sowohl in Arnsberg als auch in Sundern geringfügig angestiegen, meldet die Agentur für Arbeit – in Zahlen sieht das wie folgt aus: Die Zahl der Jobsuchenden in Arnsberg wuchs von November auf Dezember 2023 um 30 auf 2805 Personen. Die Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen) lag im Dezember 2023 bei 6,7 Prozent und hat sich somit im Vergleich zum Vormonat (6,6 Prozent) leicht erhöht. Dabei meldeten sich 424 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleich­zeitig beendeten 355 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Anstieg auch in der Röhrstadt

Auch in Sundern ist die Arbeitslosigkeit von November auf Dezember 2023 angestiegen – und zwar ebenfalls um 30 auf 612 Personen. Die Sunderner Arbeitslosenquote (Basis: alle zivilen Erwerbspersonen) lag im Dezember 2023 bei 3,8 Prozent, ist im Vergleich zum Vormonat (November 2023: 3,6 Prozent) um 0,2 Prozent gewachsen. Dabei meldeten sich 130 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleichzeitig beendeten 87 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Meschede-Soest lag die Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) im Dezember 2023 bei 5,1 Prozent, im Hochsauerlandkreis bei 4,6 Prozent. „Die wirtschaftliche Flaute hinterlässt leichte Spuren am Arbeitsmarkt“, sagt Oliver Schmale. „Grundsätzlich verzeichnen wir in den Dezembermonaten immer einen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Die wirtschaftliche Flaute hinterlässt leichte Spuren am Arbeitsmarkt. Oliver Schmale

Durch die recht milden Temperaturen bislang hat der saisontypische Anstieg der Arbeitslosigkeit von Menschen in witterungsbedingten Berufen noch nicht wirklich stattgefunden“, liefert der Chef der Agentur für Arbeit Meschede-Soest eine mögliche Ursache. Trotz des leichten Anstiegs von 2,5 Prozent halte sich der Arbeitsmarkt aktuell in unserer Region recht stabil. Die Personalverantwortlichen von Unternehmen und Verwaltungen meldeten in diesem Monat knapp 780 neue freie Stellen bei der Agentur für Arbeit und damit 134 mehr als im Vormonat. „Vor allem Fachkräfte stehen auf den Wunschlisten der Unternehmen ganz oben. Für die nächsten (Winter-)Monate gehen wir von weiter steigenden Zahlen aus“, so Schmale weiter.

