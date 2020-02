Zur Person: Ulrich K. Butterschlot

Ulrich K. Butterschlot wohnt mit seiner Familie (drei Kinder, 15, 17 und 19 Jahren) ist seinem Geburtsort Lippetal.

Nach Ausbildung zum Industriekaufmann begründete er ab 1989 in Ostdeutschland Niederlassungen der Strabag AG. Berufsergänzend studierte er in Münster Volkswirtschaftslehre. 1997 ging er zu den Stadtwerken Münster und zwei Jahre später zur items GmbH Münster. Er war als kaufmännischer Leiter maßgeblich am Wachstum des Dienstleisters für Energie- und Wasserversorger beteiligt. 2013 übernahm Butterschlot die kaufmännische Leitung bei den Stadtwerken Iserlohn. Im Oktober 2019 trat er in Arnsberg an.

Seine Freizeit verbringt er mit Frau und Familie, spielt Fußball bei den Alten Herren des SC Lippetal, geht Laufen und engagiert sich in der Kirche als Leiter einer alle zwei Jahre stattfindenden Kinderferienfreizeit.