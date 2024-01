Zuschauerboom für Kammerkonzerte auf Schloss Melschede

Melschede Die Veranstaltungen können steigende Besucherzahlen verzeichnen. Stars der Musikszene begeistern Publikum und künstlerische Leitung

Die 21. Spielzeit der Kammerkonzerte auf Schloss Melschede ist im Gange. Wie auch in der Vergangenheit gastieren namhafte Künstlerinnen und Künstler der nationalen und internationalen Kammermusik-Szene in dem alten Gemäuer. Der Auftakt im vergangenen Oktober hatte gleich ein Highlight zu bieten mit einem Klavierabend des Weltstars Gerhard Oppitz.

Die künstlerische Leitung der Kammerkonzerte hat seit vielen Jahren Professor Arnulf von Arnim inne. Er zieht ein Zwischenfazit nach den ersten drei Konzerten der Saison. „Durch den Auftritt von Gerhard Oppitz konnte das allgemeine Interesse an dieser Konzertreihe nochmals gesteigert werden. Die Besucherzahlen der folgenden Konzerte lagen ebenfalls deutlich über dem Niveau des Vorjahres“, berichtet von Arnim. Im November-Konzert habe der junge rumänische Pianist Mihai Ritivoiu den gestiegenen Erwartungen gerecht werden können. „Das Dezember-Konzert war ausverkauft. Es spielte der junge, aber schon weltweit renommierte Geiger Alexey Semenenko ein großartiges Weihnachtskonzert“, resümiert der künstlerische Leiter.

Am 21. Januar wird die Konzertreihe nun fortgesetzt. Dann findet auf Schloss Melschede ein Duo-Abend mit Ingolf Turban und Tomoko Sawallisch um 17 Uhr statt. Der 1964 in München geborene Ingolf Turban wurde bereits mit zwölf Jahren in die Violinklasse von Gerhart Hetzel aufgenommen. Später folgte der Besuch von Meisterkursen bei Jens Ellermann und Dorothy DeLay in den USA.

Das allgemeine Interesse an dieser Konzertreihe konnte nochmals gesteigert werden.“ Professor Arnulf von Arnim - Künstlerischer Leiter der Kammerkonzerte auf Schloss Melschede

1985 wurde Ingolf Turban erster Konzertmeister der Münchner Philharmoniker, 1986 hatte er sein Solodebüt unter der Leitung von Sergiu Celibidache in München. 1988 verließ er das Orchester und widmete sich verstärkt seiner Solokarriere. 1991 hatte er sein Debüt an der Mailänder Scala sowie sein USA-Debüt in Washington. Er trat als Solist in den Philharmonien von Berlin und München, im Kennedy Center in Washington, in der New Yorker Avery Fisher Hall, in der Tonhalle Zürich, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und in der Mailänder Scala mit Dirigenten wie Sergiu Celibidache, Charles Dutoit, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Yehudi Menuhin, Jun Märkl, Yutaka Sado, Franz Welser-Möst, Andris Nelsons und Marcello Viotti auf.

Arnulf von Arnim stellt seit vielen Jahren das Programm der Kammerkonzerte auf Schloss Melschede zusammen. Foto: Privat / WP Sundern

Neben der großen Violinliteratur trägt Ingolf Turban ein zum Teil nie gehörtes Repertoire in die Welt. Allein mit seinem Einsatz für das Werk Niccolò Paganinis feierte er ungewöhnliche Erfolge, wie im März 2006 mit den New Yorker Philharmonikern sowie mit der Gesamteinspielung der sechs Violinkonzerte (Telos Records) und der Fernsehdokumentation „Paganinis Geheimnis“. Sein umfangreiches Repertoire aller Stilrichtungen ist mittlerweile auf über 40 CD-Produktionen dokumentiert. Einst viel beachtete Ersteinspielungen sind heute in den gängigen Konzertbetrieb eingeflossen.

2005 gründete Ingolf Turban das Kammerorchester „I Virtuosi di Paganini“. Im Jahre 2006 folgte er nach elf Jahren an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst dem Ruf an die Hochschule für Musik und Theater München. 2021 wurde Ingolf Turban bei den „International Classical Music Awards” (ICMA) mit dem „Special Achievement Award“ ausgezeichnet.

Mit seiner Partnerin Tomoko Sawallisch betreut er die Konzerte und Meisterkurse der Stiftung Wolfgang Sawallisch und gibt dort selbst immer wieder beeindruckende Konzerte. In Melschede werden die beiden die virtuosen Hauptwerke von Schubert und die gewaltige, hochexpressive Sonate von Busoni, eine der Entdeckungen, die Ingolf Turban für die Konzertwelt wieder zugänglich macht. Ingolf Turban verwendet dabei eine berühmte Stradivari-Geige.

„Mit dem Duo Ingolf Turban und Tomoko Sawallisch können wir am 21. Januar wieder einen Geiger hören, der in den wichtigsten Konzertsälen der Welt zu Hause ist und mit den größten Dirigenten konzertiert hat“, freut sich Arnulf von Arnim. Am 3. März folgt dann eine junge koreanische Pianistin, die bereits international hervorgetreten ist: Noh Young Kim. Den Abschluss der Saison bildet das Klaviertrio „Image“, das bereits mehrfach in Melschede aufgetreten ist. „Die Schlosskonzerte Melschede haben mit dieser Saison einen weiteren Schritt zur Steigerung ihres künstlerischen Wertes und ihrer Bedeutung im Konzertleben der Region getan“, ist der künstlerische Leiter überzeugt.

